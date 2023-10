Performanță! Sală de sport finalizată cu 5 luni mai devreme!

Maramureșul a avut destul de rar de-a face cu firme serioase care executau lucrări majore. Să nu ne reamintim primii executanți ai gropii de gunoi de la Fărcașa sau cei ai drumului Cavnic-Bârsana. La fel, cei de pe DN 18 pe Gutâi sau cei din Borșa. Dar printre picături, am avut și contraexemple demne de apreciat.

Un exemplu pozitiv a fost bucata de DN 18 din Sighetu Marmației spre Moisei, făcută de Umbrărescu și compania. Da, se strică deja, e adevărat, dar s-a lucrat profesionist. La început bine lucrate au fost și sălile de sport din pariul lui Adrian Năstase, apoi s-a mai făcut rabat, aici erau deja firme autohtone. La fel, s-a lucrat bine, chiar dacă cu împiedicări, și la Drumul Nordului.

Acum, avem iar un exemplu. O firmă din Suceava face săli de sport prin Maramureș cu o viteză impresionantă. Anul trecut, a finalizat înainte de termen săli de sport în Groșii Țibleșului și Bistra, iar acum se pregătește să finalizeze o sală de sport în Repedea, ce are termen…în luna mai a anului viitor!

“Nu știți cum au lucrat, mai mare dragul. E la 90% acum. Termenul e în mai 2024, dar au zis că în decembrie e gata” – spune Ioan Miculaiciuc, primarul comunei Repedea.

Vorbe de laudă are și primarul Daniel Pop, din Sălsig, pentru aceiași executanți, tot la sala de sport. Deci, se poate. Cum ar veni, ar trebui cultivați, împotriva unora de genul firmei de pe lângă Baia Mare care are lucrări deschise și părăsite de la Suciu la Copalnic (pod lăsat baltă!) ori Sarasău și continuă să participe la licitații…