Peste 100 de persoane, selectate pentru angajare la Bursa Locurilor de Muncă pentru absolvenți

În jur de 357 de locuri de muncă au fost oferite de cei 21 de agenți economici prezenți la Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți, organizată vineri, 27 octombrie, la Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” din Baia Mare. Ofertele au fost diverse, dar mai puține ca la ediția de anul trecut, deoarece există un trend de menținere a angajaților și prea puține firme sunt interesate de noi angajări, după cum a constatat directorul executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș, Oana Oșanu.

Cele mai multe posturi, respectiv 328, au fost pentru persoanele cu studii medii și doar 29 s-au adresat celor cu studii superioare. Au existat și 9 țări care au pus la dispoziție locuri de muncă vacante prin rețeaua EURES, cele mai multe joburi fiind în Belgia. În străinătate s-au căutat cu precădere muncitori pentru agricultură, dar au fost și oferte inedite, cum ar fi un post de căpitan de navă sau posturi de asistenți medicali, tehnicieni în diferite domenii de activitate, instalatori.

De asemenea, la eveniment a participat Centrul Militar Județean Maramureș care a oferit consultanță și informații persoanelor care doresc să urmeze o carieră militară în diverse categorii de forțe armate: terestru, militar și naval.

„Avem locuri pentru Școlile postliceale, respectiv școlile de maiștri militari și subofițeri, dar și pentru învățământul universitar, Academiile Militare și Universitatea Națională de Apărare de la București. Perioada de recrutare am început-o la 1 octombrie, durează până undeva la început de februarie. Apoi începem probele de selecție: probe sportive și psihologice. Dacă trec de aceste probe urmează partea de examinare medicală, noi suntem arondați la Spitalul Militar din Cluj-Napoca și apoi admiterea. Avem un număr bun de candidați înscriși. Am început partea de promovare în școlile din județ unde le prezentăm elevilor ofertele pentru colegiile militare, iar pentru cei de liceu ofertele de studii postliceale sau universitare”, a declarat căpitan Alexandru Gabor, ofițer de stat major la Biroul de Informare-Recrutare din cadrul Centrului Militar Județean Maramureș.

Rezultatele Bursei Locurilor de Muncă pentru Absolvenți

La actuala ediție, peste 210 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au vizitat standurile angajatorilor, au dialogat cu angajatorii prezenți și au aplicat pentru un loc de muncă. Angajatorii au selectat 105 persoane în vederea angajării, din care 32 au primit repartiții și urmează să se angajeze. Din cei 32 de absolvenți angajați, 5 tineri sunt cu studii superioare și au fost angajați în profesiile de director vânzări, administrator, medic veterinar, agent vânzări și inginer sistem în domeniul IT. Celelalte 27 de persoane, fără studii superioare, s-au angajat ca agent curier, vânzător, agent vânzări, confecționer îmbrăcăminte, lucrător bucătărie, farmacist, manipulant marfă, dezvoltator de sisteme în domeniul TIC, barman, muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, muncitor necalificat în agricultură etc.

Domeniile de activitate în care s-au angajat persoanele din ziua bursei sunt mult mai diversificate față de edițiile anterioare, acestea fiind: activități poștale și de curier, industria ușoară-confecții îmbrăcăminte, fabricarea de mobilă, lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, restaurante, prelucrarea lemnului, comerț, servicii de furnizare și management a forței de muncă, fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental, prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor, activități veterinare, activități de consultanță pentru afaceri și management etc.

Persoanele selectate în ziua bursei, în vederea angajării ulterioare de către agenții economici, sunt monitorizate de către AJOFM Maramureș, timp de o lună, iar la final se evaluează statutul lor pe piața muncii – dacă sunt angajați sau au rămas persoane inactive.