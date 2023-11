Tiberiu Serediuc a venit să salveze Minaur de la retrogradare

Dintr-o echipă „formată” din jucători autohtoni, cel puțin așa este strategia impusă de club secției de fotbal a municipiului Baia Mare, CS Minaur riscă să se transforme într-o echipă compusă din jucători aduși din afara județului. Ultimul transfer perfectat de lanterna roșie a Seriei 10 din Liga 3 relevă acest aspect.

Tiberiu Serediuc, jucător născut în 2 iulie 1992, la Suceava, și care are în CV inclusiv meciuri în Liga 1, a fost adus să salveze, prin experiența acumulată, formația de sub “Dealul Florilor” de la retrogradare. Fiindcă alt obiectiv nu există în acest moment, rezultatele îndreptățindu-i pe “galben-albaștri” să nu spere la altceva. Cel puțin pentru moment.

Proaspăta achiziție a grupării antrenate de Ciprian Danciu poate juca pe postul de mijlocaș dreapta (postul de bază), mijlocaș stânga sau în spatele atacanților. Acesta are toate șansele să debuteze la etapa de la finalul săptămânii, când Minaur joacă la Olimpia MCMXXI Satu Mare, al treilea meci la rând în deplasare.

Cu achiziția lui Tiberiu Serediuc, CS Minaur a ajuns la opt stranieri în lot. Raul Băilă, Marius Potcoavă, Daniel Stoian, Ivan Urvanțev, Valerii Macrițchii, Bogdan Burcea și Cătălin Ștefănescu sunt ceilalți jucători care nu sunt din Maramureș.