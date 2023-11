Costeni – Stoiceni – drum judeţean nou, uşor rural. Ce şanse are să conteze?

După ce autorităţile judeţene au anunţat asfaltarea şi deschiderea drumului de la Costeni a comunei Cupşeni spre Stoiceni, a oraşului Târgu Lăpuş, am lăsat să treacă ceva vreme înainte să-l parcurgem. Ştim noi de ce… să se vadă urmele activităţilor, să vedem la ce va fi folosit drumul. L-am parcurs mai ieri, în superba zi de toamnă şi a meritat.

De la intrare în Cupşeni, e semnalizat drumul, spre satul Costeni. Intrând însă în Costeni, adio semnalizare, doar logica ne-a impus să “ţinem asfaltul”. Costeniul e un sat frumuşel, abia-abia atins de modernism, localizat la poalele Şetrei Pintii. Vedem şi Şatra dintr-un unghi necunoscut, dar cu ochii la drum, în ciuda asfaltului nou şi a toamnei superbe multicolore. E îngust, când se întâlnesc două maşini mici, una se dă mai la dreapta, face o reverenţă, să treacă cealaltă. Nu trec în viteză o maşină pe lângă alta, să fie clar. Întrebăm o bătrânică ce scotea din porumb dovleci imenşi, dacă are vreo noimă drumul: ”Dară că, o început oamenii din sat să margă pe aci la oraş”.

Drumul iese din sat şi urcă un deal, de pe care se văd inclusiv vârfurile Munţilor Ţibleş. Din alt unghi, iar Şatra cu stâncile. Sus în vârf de deal, sunt lemne trase din pădure. Privind de aici, nu dăm mare şansă unui drum nou, fie el asfaltat, fie el judeţean, cu rampă de lemne la marginea lui. Apoi coborâm în Stoiceni, un sat care ne-a contrariat dintotdeauna. E straniu… are trei biserici, una istorică, una nouă şi una privată, în curte de vilă. Are fabrică (închisă) de îmbuteliere ape minerale, care abia a funcţionat câţiva ani, retrocedată. În faţa fabricii, o fântână cu apă la program, pe zile, pe ore, pe anotimpuri! Satul mai are la intrare o frumoasă răstignire-capelă veche, cu picturi naive, dar frumoase. Iar prima construcţie din sat, cum intri în pădure pe stânga, în cazul nostru pe dreapta ieşind din sat e…o budă de lemn, dar una dublă, Bărbaţi-Femei!

Drumul bun continuă, de-a lungul satului, dincolo de Stoiceni, atinge razant alte două sate ale oraşului Târgu Lăpuş şi iese în DN 19, spre ieşirea spre Pietriş. Da, drumul deşi e încă puţin circulat, are relevanţă. Pentru cei din comuna Cupşeni care au de mers în Baia Mare.

Lăudăm iniţiativa deschiderii acestui drum şi promitem că-l vom folosi. Doar că, să zicem, Băiuţ – Ungureni sau Bârsana – Coştiui erau mai practice. Sau Lăpuş-Groşii Ţibleşului. Sau Botiza-Băiuţ. Doar ne dăm cu părerea… ne pricepem şi noi la drumuri ca alţii la presă…