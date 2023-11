One Jazz Festival în Baia Mare

One Jazz Festival, ediția a cincea, va avea loc în perioada 10 – 11 noiembrie în sala de spectacole Auditorium din ATP Tech Center (Bd. Mihai I nr. 67, Baia Mare).

În cadrul festivalului vor fi prezenţi artiști talentați de renume internațional. „One Jazz Festival își propune să creeze o atmosferă muzicală captivantă, să promoveze valorile comunității și să inspire participanții să acționeze pentru un viitor mai bun în ceea ce privește muzica, comunitatea și mediul înconjurător”, spun organizatorii.

Pe scena festivalului vor urca 4 formații valoroase, compuse din 16 artiști consacrați, după următorul program:

• Vineri, 10 noiembrie, ora 19: 7th Sense (RO); 20.30: Jazz Sabbath (GB)

• Sâmbătă, 11 noiembrie, ora 19: Michał Barański Quartet (PL); 20.30 Barabás Lőrinc Quartet (HU)

Detalii despre artiştii care vin la festival

Jazz Sabbath este „un trio de jazz din Marea Britanie care interpretează în manieră proprie melodiile trupei Black Sabbath. Sub conducerea pianistului Adam Wakeman (Black Sabbath și trupa solo a lui Ozzy Osbourne începând cu 2004), Jazz Sabbath explorează granițele dintre jazz și piesele care au definit stilul heavy metal”.

Trompetistul și compozitorul Lőrinc Barabás este inițiatorul acestui grup format în 2015, Barabás Lőrinc Quartet (HU), „un amestec rafinat și unic de jazz cu muzică electronică și este considerat un catalizator al muzicii de improvizație din Budapesta. S-a făcut remarcat pe scenele internaționale ale unor evenimente precum Montreux Jazz Festival (Elveția) sau iTunes Festival (Londra) unde a cântat cu Valerie June”.

Un proiect original de jazz este cel al lui Michał Barański, care „combină elemente de folclor polonez și indian, înregistrat de muzicieni polonezi de top, dar și de artiști apar­ținând scenei jazzistice internaționale. Cu participarea chitaristului israelian Shachar Elnatan, al cărui album de debut a fost produs de Avishai Cohen. Realizările sale, indiferent că este vorba de concerte sau de activități educative, includ câteva zeci de albume, produse alături de lideri aparținând unor arealuri diverse, uneori extreme, ale scenei muzicale”.

Inspirați de scena de jazz din UK, artiştii de la 7th Sense și-au creat „o formulă în care experimentează o fuziune de stiluri, cu dorința ca fiecare membru al trupei să-și lase amprenta în muzica pe care o creează împreună. S-au format în urmă cu 2 ani în București și au susținut concerte în mod regulat, cele mai importante apa­riții fiind la Gărâna Jazz Festival, Jazz in the Park, Green Hours JAZZ Fest, Euroradio Jazz Competition și Art in the Street. În toamna anului 2020 au reușit să își îndeplinească țelul de a înregistra primul lor album: Light in Chaos. Repertoriul lor este alcătuit doar din compoziții proprii, propunând un sound modern și fresh, o fâșie de lumină și speranță în lumea haotică ce ne înconjoară”.

Biletele pot fi achiziţionate online, de la adresa: https://onejazz.ro/#/bilete.