Prelegeri audio/video despre jazz şi expoziţie de sculptură

Pe lângă muzicienii care vor concerta în sala de spectacole Auditorium, de la ATP Tech Center (B-dul Regele Mihai I nr. 67), programul festivalului One Jazz Festival cuprinde și unele evenimente conexe.

• Joi, 9 noiembrie, de la ora 18, sala de conferințe a Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” va găzdui prelegerea audio/video „Jazzul ca expresie identitară”, susținută de scriitorul și jazologul Virgil Mihaiu.

• Vineri, 10 noiembrie, la ora 18, în foaierul ATP Tech Center va avea loc vernisajul expoziției personale de sculp­tură (scaune) intitulată „Wood Vibration” a artistului plastic băimărean Paul Covaci. „În sculpturile lui, Paul Covaci folosește adesea lemnul, însă realizează lucrări și din alte materiale. Creațiile lui atrag privirile și dau de gândit, exprimând idei care țin de profunzimea personajelor sau a lucrurilor înfățișate. Paul Covaci este considerat de mulți critici de artă drept unul dintre cei mai talentați reprezentanți ai tinerei generații de artiști plastici”, au adăugat organizatorii.

Tot vineri, 10 noiembrie, de la ora 23, The Oak (Piața Libertății, nr. 4) găzduiește One Jazz Social Club – seară de socializare.