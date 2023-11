Primul triumf stagional

Știința Explorări Baia Mare – Unirea Dej 3-2 (21-25, 25-18, 25-18, 21-25, 15-12)

Știința Explorări Baia Mare a consemnat sâmbătă primul succes din campionat, dispunând pe teren propriu de Unirea Dej, scor 3-2 (21-25, 25-18, 25-18, 21-25, 15-12), într-un meci din cadrul rundei 4 a Diviziei A1 la volei masculin.

Vecine de clasament, Baia Mare și Dej au oferit o partidă palpitantă și încărcată de tensiune, cu faze electrizante de ambele părți și cu un nivel foarte bun de joc. După un prim set în care elevii lui Marius Botea nu și-au intrat în mână așa cum și-ar fi dorit, cedat cu 21-25, în următoarele două tempoul a fost impus de localnici, care au trecut în avantaj după două acte decise la indigo – 25-18. Din nefericire, istoria setului de debut se repetă și în setul patru – 18-25, jucătorii Unirii Dej fiind mai preciși la finalizare. Și a urmat setul decisiv, extrem de echilibrat până către finalul lui. Inspirația s-a transferat de data aceasta în tabăra voleibaliștilor băimăreni, care s-au desprins la trei lungimi – 14-11, iar punctul necesar adjudecării primului succes din campionat a devenit o formalitate – 15-12.

• Știința Explorări Baia Mare: Ramirez Pita 33 p (2 blocaje), Csanad 12 p, Bălăi 11 p, Silvășan Pașca 11 p (4 blocaje), Crișan 7 p (1 blocaj), Catrina 4 p (2 blocaje), Cheagă 1 p, Mesquita Cam­pos, Bouleau (libero), Breban. Antrenori: Marius Bo­tea, Sorin Pop și Gheorghe Socaciu.

• Unirea Dej: Grigoraș 25 p (1 as, 1 blocaj), Suson 14 p (1 as, 2 blocaje), Baziliuc Iordache 10 p (1 blocaj), Ciubotariu 8 p (1 as), Preda 7 p (1 blocaj), Câmpean 7 p (2 blocaje), Bratu 3 p (1 as), Martonos 1 p, D. Pop, Urian (libero). Antrenor: Ovidiu Tămaș.

• Arbitri: Bogdan Bărdășan (Târgu Mu­reș) și Octavian Diaconița (Piatra Neamț). Observator FRV: Gheorghiță Mitrașca (Zalău).

Rezultate etapa 4: CSM Arcada Galați – Dinamo București 3-0; CSU Universitatea de Vest Timișoara – Rapid București 0-3; Știința Explorări Baia Mare – Unirea Dej 3-2; Steaua București – CSM Corona Brașov 0-3; Universitatea Cluj-Napoca – CSM Constanța 1-3; SCM Zalău – SCMU Craiova (luni, 6 noiembrie, ora 16).



Etapa viitoare (sâmbătă, 11 noiembrie): Dinamo București – Steaua București; CSM Constanța – Arcada Galați; SCMU Craiova – Universitatea Cluj-Napoca; Unirea Dej – SCM Zalău; Rapid București – Știința Explorări Baia Mare; CSM Corona Brașov – CSU Universitatea de Vest Timișoara.