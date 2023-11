De la Chicago, la Tăuţii-Măgherăuş – la Festivalul Muzical LIRA

Despre Nicoleta Roman, băimăreancă de-a noastră, stabilită de mulţi ani în SUA, am mai scris. O fac din nou, fiindcă Nicoleta mi-a dat de ştire că va veni în juriul Festivalului Muzical LIRA, ediţia a XI-a, care are loc la Tăuţii-Măgherăuş, între 16-19 noiembrie.

„M-am gândit că poate ați dori să scrieți despre cum rădăcinile nu se uită… Și cum vom trece oceanul pentru iubirea de neam și muzică. Cum muzica nu are bariere și ne unește” – îmi spune Nicoleta.

Nu vine singură, ci însoţită de două dintre elevele sale, Rebecca Voicu şi Sofia Bele, care vor concura. Ambele vorbesc româneşte, deşi sunt născute în America, iar una dintre ele nu a mai fost până acum în România. Şi e dornică s-o vadă.

Nicoleta Roman este o îndrăgită profesoară de canto și pian, director muzical al corului Româno-American, din Chicago, și artistă lirică a Filarmonicii Chicago Symphony Orchestra, ansamblu care deține nenumărate premii GRAMMY. Înainte de a emigra în Statele Unite în 1998, Nicoleta a absolvit Cum Laude Școala și Liceul de Muzică din Baia Mare, a fost studentă emerită la Academia de Muzică Transilvania, în același timp activând în ansamblul artistic al Operei Brașov (1995-1998).

De-a lungul călătoriei sale muzicale, Nicoleta a primit nenumărate burse de merit și premii, în semn de recunoaștere a abilităților muzicale excepționale. În 2003 a absolvit Roosevelt University-Performing Arts-Opera. Este o promotoare a valorilor și artiștilor români, dedicată trup și suflet comunității românești din diaspora! Și pentru că România este în sufletul ei, spune ori de câte ori are ocazia, citatul ei favorit, scris de marele George Enescu: “Nu, n-am părăsit dealurile, văile și pădurile României. Nici murmurul izvoarelor, nici ciripitul păsărilor… Nici minunatele doine! Le-am luat cu mine și le aud cântând în inima mea!”

Rebecca şi Sofia sunt la început de drum, dar Nicoleta le aduce în România ca să întâlnească alți copii pasionați de muzică, să lege prietenii, fiindcă festivalul LIRA aduce la start peste 300 de copii, care concurează la secţiunile: muzică uşoară, muzică populară, debut, secţiunea suplimentară – Doine.

Maramureşul vă aşteaptă, muzica e în sufletul vostru, vă aşteptăm cu drag!