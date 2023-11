Maramureşeni, sărbătoriţi la vârsta centenarului

Primarul comunei Poienile de sub Munte, Alexa Fircan, s-a deplasat la unul dintre vârstnicii ce au depăşit vârsta de 100 de ani. Kifa Fulop care a împlinit 104 ani.

”Bătrânețea este și ea un cadou din partea vieții. Deși ne pierdem din putere și devenim mai vulnerabili, reprezintă o bucurie să fim martori atâtor generații ce ne urmează șirul vieții. În comuna noastră, sunt puține persoane care ajung să trăiască peste un se­col. Cu atât mai mare mi-a fost bucuria pentru faptul că am putut fi alături de domnia sa în această zi”, a punctat primarul Alexa Fircan.

Şi primarul municipiului Sighetu Marmaţiei, Vasile Moldovan, a vizitat-o pe Todora Arba, la aniversarea celor 100 de ani de viaţă.

”Oamenii frumoși nu îmbătrânesc niciodată, rămân cu sufletul tânăr, devenind un exemplu pentru toți cei din jurul lor. Am făcut astăzi o vizită aparte, pentru a o felicita în numele întregii noastre comunități pe doamna Todora Arba, cu prilejul aniversării a 100 ani de viață trăită cu demnitate și înțelepciune. Am fost plăcut surprins de căldura cu care familia lărgită, copii și nepoți, s-au adunat de prin lume pentru a marca o sărbătoare atât de importantă. Seniorii merită tot respectul și aprecierea celor apropiați, dar și a comunității din care fac parte”, a precizat primarul Vasile Moldovan.