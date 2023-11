Program de asfaltări în Dumbrăvița

Comuna are în acest moment program Saligny de asfaltări, în derulare. Primarul Felician Ciceu ne spune că pe drumul de Cărbunar Băi are 4 kilometri de asfalt, din cei 18,5 propuşi, mai are 6 kilometri pregătiţi, cu piatră aşternută, pentru asfaltare.

Separat, prin programul european AFIR 7.2, mai are 6,7 kilometri de asfaltări, cu câte un kilometru pe fiecare sat aparţinător. Aici s-a ajuns la peste 80% realizat din proiect.