Înc-un pic și-i (aproape) gata… Barajul Runcu dă semne de finalizare?

Avem probabil unul din cele mai vechi obiective de investiții nefinalizate din România, în lucru. Barajul și acumularea Runcu au fost începute în 1986 și aveau termen de finalizare (al zecelea probabil) în 2023. Am trecut recent pe-acolo și avem vești bune! Bunicele…

La ceas de seară, după o tură offroad prin Poiana Brazilor și câmpul Tătaru, am ajuns la barajul Runcu. La momentul potrivit ca o ciută mare de tot să traverseze drumul de beton prin fața noastră. Evident, nu se lucra și nici nu s-a prea lucrat anul acesta. Pe corpul barajului construit din piatră de andezit, din cariera aferentă, sunt utilaje lăsate așa, strategic, să pară că se lucrează. Bani au fost puțini anul acesta, dar barajul e sus, pare la doar 2-3 metri de finalizare. Ce-i drept, pe tăblia de șantier, anul 2023 a fost acoperit strategic cu folie, atâta noroc cu ploaia care a făcut dreptate. Așa că am cerut părere oficială.

„Finalizarea Barajului Runcu reprezintă un proiect amplu, deosebit de important pentru noi, care urmărește alimentarea cu apă pentru majoritatea localităților din zona Maramureșului istoric și alimentarea barajului Firiza care de­ser­vește municipiul Baia Mare și împrejurimile. O altă utilitate a Barajului Runcu este producerea de energie electrică, existând posibilitatea de a fi montate două hidrocentrale de 14 MWh. Totodată, Barajul va proteja populația în cazul inun­dațiilor care s-ar putea produce pe râurile Mara și Iza. În ultimii ani, respectiv 2020, 2021, 2022 și 2023 au fost alocați peste 72,8 milioane lei pentru continuarea lucrărilor la Barajul Runcu, care în prezent este realizat în proporție de 84%. Odată cu finalizarea acestui proiect, prevăzută în anul 2025, deschidem și oportunitatea pentru noi investiții în zonă: spații de agrement, includerea acestui obiectiv în traseul turistic al județului și toate acestea înseamnă locuri de muncă, înseamnă dezvoltare și bunăstare pentru maramureșeni. Am susținut acest proiect încă de când eram secretar de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, și am încredere că vom reuși să îl finalizăm, pentru că este un obiectiv de investiții foarte important pentru Maramureș și pentru bunăstarea maramureșenilor”, ne spune Ionel Bogdan, președintele Consiliului Județean Maramureș.

Ne reamintim de peste ani câteva nuanțe, coroborate cu prezentul, cu realitatea. Da, tunelul spre acumularea Firiza există, iese pe Valea Nea­gră dinspre Izvoare, deși fusese colmatat o vreme. Microhidrocentrala din coada Firizei din păcate nu mai e de actualitate, anul trecut Hidroconstrucția și-a retras baza și barăcile, lăsând locația microhidrocentralei ca… groapă de gunoi. Dar salutăm deschiderea spre turism a autorităților. Să înțelegem deci că anul viitor am putea avea acumularea pregătită de umplere? Neoficial, promisiunea Guvernului era ca finanțarea să fie reluată după finalizarea unui baraj clujean de la Toplița.