Protest pe termen nelimitat la Casa de Pensii

Angajații din Casa Județeană de Pensii Maramureș și-au reluat începând de ieri, 6 noiembrie, protestele. După ce la mijlocul săptămânii trecute și-au întrerupt activitatea timp de o jumătate de oră, ieșind pe scările instituției, ieri, au declanșat protestele pe termen nelimitat. Zilnic, timp de circa 2 ore, angajații instituției județene își vor sista activitatea și se vor aduna în fața Casei Județene de Pensii Maramureș pentru a-și exprima nemulțumirea față de salariile încasate în acest moment.

Consilierul superior la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Casei Județene de Pensii Maramureș, Daniela Vasile, a declarat că salariații cer ca drepturile lor salariale să fie similare cu cele din Casa Națională de Pensii. Oamenii spun că diferențele salariale sunt cuprinse între 1.000 și 3.000 lei. Angajații au mai accentuat că volumul de muncă e mare, frecvent sunt nevoiți să facă ore suplimentare și să meargă sâmbăta la serviciu, dar nu se ține cont de aceste aspecte la acordarea drepturilor bănești lunare. „Practic, cei de la Casa Națională desfășoară aceeași activitate ca și cei din Casele Teritoriale, însă salarizarea este diferențiată conform Legii 153. Cu toate că noi am făcut acest demers la nivel național, toate Casele de Pensii au solicitat alinierea la grila Casei Naționale, la comisia de muncă am primit un aviz negativ. A fost trecut prin Senatul României, care nu este Cameră decizională și a respins această solicitare. La această dată proiectul de modificare al legii se află la Camera Deputaților care este for decizional”, a adăugat Daniela Vasile. Protestatarii amenință cu paralizarea activității în cazul în care revendicarea lor salarială va rămâne fără ecou.