Păreri despre două războaie

Războiul din Ucraina ne afectează profund, deoarece se desfășoară în vecini, în teritorii în care moartea și prăpădul au întors liniștea pe dos. Pentru ce se poartă războiul în Ucraina? Pentru pământ, la care se adaugă orgoliul unor conducători de a rescrie istoria. Cum spuneam mai ieri, aici este vorba despre un conflict mocnit. Ucraina se vrea stat independent, pe când Rusia are altă părere. Scârba istorică este mai veche. Liderul rus tot repetă că Ucraina nu există ca stat. Și războiul din Orientul Mijlociu are pricini în veacul trecut. Atacul dinspre Fâșia Gaza, datorat organizației Hamas, a surprins lumea. O întrebare se repetă: cum într-o zonă plină de agenți ai celebrului Mossad a putut avea loc acest atac?

Luptele continuă pe cele două fronturi. Comentariile curg din toate părțile. Fiecare cu interesul lui. De data aceasta, răsfoind presa foșnitoare, am citit păreri ale unor scriitori de marcă, ori istorici consacrați. Revista „România literară”, editată de Uniunea Scriitorilor din România, m-a apropiat de frământarea sufletească a unor intelectuali implicați, prin originea lor, în aceste războaie. La care nu doream să fiu contemporan. Am decupat două perspective despre invazia Rusiei în Ucraina. Prima aparține lui Mihail Şişkin, unul dintre cei mai importanți scriitori ruși contemporani. Este probabil cel mai înverșunat oponent al regimului Putin, din rândul scriitorilor ruși.

Acum trăiește în Elveția. De unde își trimite mesajele despre starea Rusiei actuale. Scrie să i se știe părerile: „Din nou, un dictator recurge la patriotism pentru a-și asigura puterea. Rusia este încercată de durere și rușine. În numele Rusiei mele și al poporului meu, cer iertare ucrainenilor. Sunt foarte pesimist pentru viitorul Rusiei. Nu cred că va fi o țară democratică, minunată, frumoasă. Într-o zi Putin nu va mai fi și atunci vom vedea o luptă uriașă pentru putere.” Scriitorul este cunoscut ca un critic profund al trecutului sovietic și al actualului regim de la Kremlin. Romanele sale continuă marea tradiție a literaturii ruse. Mai spune scriitorul: „Eu sunt rus! Vreau să mă întorc în Rusia. Dar în care Rusie? În Rusia lui Putin nu se poate respira. Ce poate face un scriitor? Tot ce poate face este să vorbească deschis. Să tacă ar însemna să-l susțină pe agresor.”

O altă reflecție a lui Șișkin mi-a reținut atenția: „Înțeleg de ce oamenii care nu citesc cărți susțin acest război. Dar îmi este imposibil să explic de ce oamenii cultivați susțin acest război.” Ludmila Ulițkaia, un nume sonor al literaturii ruse, trăind și ea în Germania, are o atitudine fermă față de invazia Rusiei în Ucraina. A declarat presei: „Țara este condusă de serviciile secrete și acest lucru a devenit evident. Pisoiul a crescut, i-au crescut ghearele și dinții, și pretinde un comportament foarte atent, dorind să arate cine este stăpânul în bucătărie. Practic, totul în țară este pregătit pentru mari represiuni, există deja personalul necesar, iar noile lagăre vor fi construite de deți­nuții înșiși.” Asta s-a mai întâmplat. Iar scriitoarea așteaptă să vadă cum evoluează lucrurile. Crede că sfârșitul războiului va fi însoțit de schimbarea puterii în Rusia.

Despre războiul Israel-Gaza, o ches­tiune extrem de sensibilă, s-a pronunțat și Yuval Noah Harari, poate cel mai în vogă istoric al lumii actuale. El a condamnat în termeni tranșanți poziția stângii occidentale față de acest conflict, care riscă să ia proporții. El însuși un personaj de stânga, Harari a spus că este șocant să audă unele dintre răspunsurile care nu numai că nu au condamnat Hamas, ci au pus toată responsabilitatea asupra Israelului. Rudele, mătușa și unchiul istoricului s-au numărat printre puținii supraviețuitori ai atacurilor Hamas. Celebrul scriitor Salman Rushdie, cu descendență indiană, polenizat serios de cultura engleză, acum cetățean britanic, a mărturisit că este îngrozit în legătură cu ceea ce se întâmplă acum în Israel: „Sunt îngrozit de atacul Hamas și sunt plin de presentimente rele cu privire la ce se poate face.”

Cel care a fost condamnat la moarte de ayatolahul Iranului pentru scrierea „Versetele satanice”, în urmă cu un an, a fost atacat de un musulman cu vederi radicale. A supraviețuit. Acestea sunt patru perspective despre două războaie care tulbură lumea. Știm când au început, dar, deocamdată, nimeni nu știe când se vor sfârși. Și mai ales cum!