Profesorii din Maramureș se revoltă împotriva primelor de carieră didactică: ajutor sau umilință?

În ultimele zile, profesorii din întreaga țară au început să ridice semne de întrebare cu privire la primele de carieră didactică acordate de Guvern. Deși inițial privite ca un sprijin binevenit, aceste sume de 1.500 de lei au stârnit o dezbatere aprinsă în rândul cadrelor didactice care se simt tot mai umilite de această inițiativă.

• investiție în cursuri de formare și resurse educaționale

Din punctul de vedere al unor cadre didactice, această primă poate reprezenta o resursă importantă pentru a asigura un mediu educațional optim. Cu toate acestea, în rândul profesorilor, opiniile sunt împărțite cu privire la modul în care această primă ar trebui cheltuită.

Unii dascăli consideră că investiția în cursuri de formare și resurse educaționale inovative este esențială pentru a-și îmbunătăți abilitățile și a oferi elevilor o educație de calitate.

Adina Udrescu, de la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Baia Sprie, spune că va folosi banii pe echipamente IT.

„Acestea sunt îmbu­nă­tățite de la an la an, iar ca dascăl nu îmi pot permite să nu țin pasul cu noile tehnologii. Suma este binevenită și sper să o primim în fiecare an de acum înainte”, a subliniat prof. Adina Udrescu.

„Eu nu m-am documentat ce pot face cu ea, dar m-am înscris la Studii postuniversitare, la București. Dacă voi fi acceptată, voi plăti cursurile cu acei bani”, a declarat prof. Tatiana Cauni, de la Liceul Teoretic “Emil Racoviță” Baia Mare.

• „tot ce voi achiziționa va fi folosit la clasă”

Unele cadrele didactice văd această primă ca o oportunitate de a-și dezvolta competențele și de a aduce inovații în procesul de predare.

„Din punctul meu de vedere, prima didactică este binevenită. Nu este extrem de generoasă astfel încât să permită achiziționarea unor echipamente IT de calitate și este și destul de restrictivă. Aș fi vrut să îmi fac abonament pe câteva platforme unde să pot crea resurse educaționale deschise, cum este de exemplu wordwall.net, însă nu se poate. Având o oarecare experiență în derularea de proiecte europene, înțeleg regulile impuse și faptul că se vor cere dovezi, declarații etc. Însă consider că gama de produse educaționale care se puteau achiziționa din banii Europei (suma de 1.050 lei) este mult mai vastă – de exemplu nu sunt incluse jocurile didactice. Plănuiesc să cumpăr o memorie externă, câteva cărți de pregătire pentru examenele Cambridge (care sunt foarte costisitoare!) și mi-am luat deja două jocuri didactice. Cu siguranță tot ce voi achiziționa va fi folosit la clasă”, a punctat prof. Claudia Stoica de la Colegiul Economic “Pintea Viteazul” Cavnic.

• „ne limitează posibilitatea de a achiziționa bunuri de care avem nevoie”

Totuși, există și nemulțumiri generate de întregul context. Un aspect semnalat de unii profesori este legat de faptul că suma acordată poate să nu fie suficientă pentru a acoperi cheltuielile reale necesare la clasă.

Profesorii consideră binevenită orice formă de ajutor din partea ministerului, cu condiția să nu le limiteze posibilitatea de a achiziționa bunuri esențiale. Ei apreciază banii primiți, dar simt că li se restrânge libertatea de a cumpăra lucruri precum telefoane sau alte necesități personale.

„Personal, consider binevenit orice ajutor din partea ministerului dacă nu ne umilește! Ne dă acum niște bani, dar ne limitează posibilitatea de a achiziționa bunuri de care avem nevoie. De ce să nu îmi pot cumpăra un telefon dacă pe al meu personal am catalogul clasei, grupul de WhatsApp al clasei/ grupei, de pe telefon am ținut lecții în pandemie și mă sunau mereu părinții? Profesorul de educație fizică de ce nu și-ar putea cumpăra un trening și o pereche de adidași, de exemplu? Poate am nevoie de o geantă nouă, cea veche s-a uzat cărând caiete/ dosare cu proiecte ale elevilor. De ce trebuie să simțim, mereu, că ni se închide gura cu o ,,pomană”? Până la urmă ar trebui să fim considerați elita societății, nu săracii ei”, a atras atenția un director din Baia Mare.

• politică inechitabilă și umilitoare

Mulți profesori se confruntă cu lipsuri în materie de materiale didactice, echipamente tehnologice sau chiar condiții de lucru precare. Prima de carieră, deși binevenită, poate să nu acopere complet aceste nevoi.

Totodată, profesorii simt că aceste așa-zise prime reprezintă o modalitate de a-i umili. Ei remarcă faptul că, în timpul pandemiei, au trebuit să își procure singuri dispozitive pentru activită­țile online, iar acum li se impune să nu-și poată achiziționa nici măcar un telefon personal.

Această politică li se pare inechitabilă și umilitoare, mai ales într-un domeniu atât de important precum educația. Profesorii doresc să fie tratați cu respect și nu să li se ofere ajutor doar pentru a li se dicta cum să-l utilizeze.

„Aceste așa-zise prime sunt o altă modalitate de a-și bate joc de noi și de a ne umili. În pandemie, nimeni nu s-a interesat cu ce dispozitive facem activități online. Cumpără, dotează-te, fă grupuri etc., telefonul personal, laptop la fel, plată internet din buget propriu. Acum, dacă tu, ca dascăl, ai anumite nevoi și ai dori să-ți cumperi un telefon, nu e voie întrucât faci gaură în bugetul național. Numai în în­vă­ță­mânt se procedează așa. Pentru trei creioane și un caiet faci raport. Nu-mi convine ca cineva să-ți arunce un os și apoi să-ți spună pe ce parte să-l rozi. Rușine! Pentru ei, pentru noi, pentru educație”, a mărturisit o educatoare din Baia Mare.

• „ar trebui să refuzăm aceste carduri”

Mai mult decât atât, există preocupări cu privire la modul în care se vor face plățile și administrarea acestor fonduri, astfel încât să se asigure că banii ajung într-adevăr acolo unde sunt necesari.

În esență, mulți profesori consideră că sunt tratați ca și cerșetori, în timp ce multe dintre cerințele pentru măriri salariale sunt ignorate.

De asemenea, aceștia văd aceste sume ca avantaje pentru alții, dar un stres adițional pentru ei, în loc să le ofere libertatea de a-și alege resursele necesare. Unii profesori sugerează că ar trebui să refuze aceste carduri pentru a-și menține demnitatea și a cere soluții mai concrete pentru nevoile lor.

„Această sumă este de-a dreptul umilitoare, o găselniță pe post de praf în ochi, suntem tratați ca și niște cerșetori, parcă noi nu am înțelege cum funcționează mecanismele financiare. Cadrele didactice au nevoie de măriri salariale pentru un trai decent nu să își cumpere pixuri și hârtie în condiții impuse de către alții, de la anumite firme impuse cu prețuri piperate. Aceste sume sunt avantaje pentru alții, pentru noi bătăi de cap. Dacă am fi demni și uniți, ar trebui să refuzăm aceste carduri cu toții și să nu facem jocurile nimănui, acceptând umilința tacit și să ne mai batem capul și cu rapoarte”, a conchis o altă educatoare din Baia Mare.