Redex Baia Mare, primul lider al clasamentului

Prima etapă din Liga 1 de minifotbal a Maramureșului s-a consumat la finele săptămânii precedente. După ce a învins Madra Embassy cu 7-1, Redex este primul lider al sezonului 2023/2024.

Rezultatele etapei 1 din Liga 1: FC Baia Sprie vs Dr Browns 1-5, ACS Redex vs ACS Madra Embassy 7-1, ACS Evo Sport vs ACS Nordic Boys 1-4, Big Auto vs Marcus Logistic 4-7și Mon Caprice vs ACS Rechinii 2004 1-4. De asemenea, în Liga 2 s-a derulat a doua etapă.

S-au înregistrat următoarele rezultate: FC Oașul vs Ninja Warriors 3-1, Young 1967 vs Hell Energy 4-6, FC Shishara vs Amicii 5-3, Cartierul Motorului vs Chicago Bulls 2-6, OMG Team vs FC Viperx 2-0, FC Porto – AS Maramureșul 3-7. Trei echipe au maximum de puncte după două jocuri: AS Maramureșul, Chicago Bulls și Hell Energy. A patra etapă din Liga 3 a adus următoarele scoruri: Sporting Bicaz vs FK Bumerang 3-0, FC Chelința vs FC Oarța 4-3, Eaton Fărcașa vs Tiger FC 1-0, Young Boys Sălsig vs FC Țicău 2-4. Neînvinsă, FC Țicău ocupă locul 1 cu 10 puncte. Este urmată, la un punct, de FC Oarța. Șapte puncte a strâns FC Chelința, cu care ocupă poziția 3 în ierarhie.