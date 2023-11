Ultimul curs de patiser în proiectul „Pregătit pentru viitor”

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Iași anunță închiderea proiectului “Pregătit pentru viitor”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020. Proiectul a fost implementat în parteneriat cu Blue Consulting SRL, Clemon SRL și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș.

În Baia Mare, ultimul curs organizat în cadrul proiectului a fost cel de patiser. A treia grupă de patiseri pregătiți în reședința județului Maramureș a finalizat programul de formare profesională cu inerentul examen, cu emoțiile firești și cu deja cunoscuta “expoziție” de produse de patiserie pregătite special pentru acest moment. La cursurile de patiser din Baia Mare s-au legat în primul rând prietenii. Și asta a fost meritul lectorilor formatori Zorica Rogojan și Ștefania Ungureanu-Bujor.

„A fost un curs foarte frumos, am legat prietenii, am învățat foarte multe chestii noi despre bucătărie. Într-adevăr, am avut o reținere în a veni la curs, dar asta a fost și din cauza timpului și acum chiar regret că nu am putut participa la curs mai mult. Pe viitor am de gând să îmi deschid o cofetărie împreună cu mama mea și de aceea am decis să urmez acest curs. Chiar simt că e nevoie să îndulcim lumea”, a spus unul dintre cursanți, Eduard.

La rândul său, Ramona a punctat că e fericită că a finalizat cursul. „Vreau să mă angajez în domeniu, mi-am dorit foarte mult și diploma și să prind experiență pentru că mă ajută foarte mult. Mi-aș dori să lucrez la o cofetărie, poate să îmi și deschid o afacere în viitor”.

În cadrul proiectului „Pregătit pentru viitor”, în cadrul grupului țintă au fost selectați 1.373 tineri NEETs, 849 au obținut un certificat de calificare profesională în meserii precum coafor, instalator, electrician constructor, operator PC, bucătar, cofetar, frizer, florar decorator etc., 709 tineri NEETs au fost plasați pe piața forței de muncă, 207 tineri NEETs au fost îndrumați la locul de muncă, 154 de tineri NEETs au obținut certificat de calificare în antreprenoriat, iar 36 de tineri NEETs și-au realizat visul de a deveni antreprenori, obținând 25.000 de euro, fonduri nerambursabile, pentru startul afacerii lor.