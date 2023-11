În premieră, la Serviciul de Ajutor Maltez, proiectul „Prim Răspuns în Comunitate” este pus în practică pe Valea Ruscovei

În premieră, la nivelul județului Maramureș și având un concept inedit la nivel național, proiectul „Prim Răspuns în Comunitate” este pus în practică pe Valea Ruscovei, cu scopul de a veni în sprijinul comunităților locale din Poienile de sub Munte, Repedea, Ruscova, dar și în unitățile administrative aparținătoare, situate în zone greu accesibile, prin posibilitatea de intervenție rapidă și cu un înalt nivel de profesionalism a voluntarilor SVSU Poienile de sub Munte (Svsu Poieni Maramureș), în vederea acordării primului ajutor de urgență în comunitate, acțiune vitală în primele minute până la sosirea echipajelor specializate.

Sub îndrumarea voluntarilor cu pregătire de specialitate de la Serviciul de Ajutor Maltez Baia Mare, voluntarii și angajații de la Svsu Poieni Maramureș vor parcurge stagiul de pregătire teoretică și practică și vor executa misiuni simulate de intervenție în situații de urgență ce presupun necesitatea acordării de prim ajutor.

Programul de instruire are o structură complexă ce include implementarea de protocoale și proceduri specifice de lucru, examene de evaluare, certificare și recertificare a competențelor, necesare pentru asigurarea unui nivel ridicat de calitate, eficiență și profesionalism, dar și pentru a fi un eficient sprijin și ajutor în caz de nevoie pentru echipajele profesioniste de intervenție. De asemenea, posibilitatea de acordare a primului ajutor va fi de un real folos pentru siguranța echipajelor Svsu Poieni Maramureș ce intervin la stingerea incendiilor.

Cu sprijinul nemijlocit oferit de Consiliul Județean Maramureș și Primăria Poienile de sub Munte, SVSU Poienile de sub Munte, în parteneriat cu Serviciul de Ajutor Maltez Baia Mare, va implementa și desfășura proiectul Acordarea Primului Ajutor de către Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Poienile de sub Munte, proiect ce va crește nivelul de calitate, de eficiență și a vitezei de reacție privind activitățile și măsurile necesare în situații de urgență și speciale la nivelul comunei Poienile de sub Munte și a localităților învecinate, în vederea acordării de Prim Ajutor de către Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, în cazul producerii unor evenimente în spațiul public, prin modernizarea și îmbunătățirea parametrilor funcționali ai bazei materiale de care dispune.

Prin proiectele desfășurate, voluntarii de la Serviciul de Ajutor Maltez în România continuă o tradiție de aproape zece secole a Ordinului de Malta în sprijinirea celor bolnavi, a celor săraci și a celor marginalizați din societate.