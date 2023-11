Sfânta Liturghie de hram la biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil Sighetu Marmației

Miercuri, 8 noiembrie 2023, de sărbătoarea închinată Soborului Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și a tuturor cereștilor puteri, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala Ortodoxă „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Sighetu Marmației, Protopopiatul Sighet, cu ocazia hramului locașului de închinare, paroh Pr. Dan Ioan Sidău.

„Parohia românească ortodoxă din municipiul Sighetu Marmației a fost, la începuturile ei, una singură, a precizat Preasfințitul Părinte Episcop Iustin. S-a înființat în 1921, deci ar fi peste 100 de ani, 102 ani, de atunci, de la înființarea acestei parohii, care a evoluat frumos pe parcusul acestui secol, până în momentul în care, simțind nevoia unui locaș de cult, pentru că n-aveau biserică proprie, aveau o capelă, în 1985, Înaltpreasfințitul Justinian, venind la o conferință la Sighet de la Cluj, ca Episcop Vicar, a împărtășit dorința părintelui Mihai Oprișanu, care păstorea aici din 1983, de a construi o biserică și de a face cu insistență intervenții pe lângă autorități, arătând necesitatea unei biserici ortodoxe românești, cu dimensiuni apreciabile, de catedrală, pentru credincioșii ortodocși din Sighet, Preasfințitul atunci a binecuvântat locul, a îngenuncheat și s-a rugat pe acest loc. Piatra de temelie nu se putea pune, pentru că nu se obțineau aprobările, efectiv, pentru construirea unei biserici, dar a binecuvântat locul și s-a rugat și iată ce minune s-a întâmplat, că s-a contruit, prin curajul părintelui Mihai Oprișanu, care era și protopop al Sighetului, a familiei dânsului și a sighetenilor și a oamenilor care au înțeles necesitatea construirii unei biserici reprezentative. S-a construit această minunată catedrală, așezată sub ocrotirea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, care au fost protectorii istorici ai ținuturilor voievozilor din Maramureș, ai bisericilor și mănăstirilor, ai ctitoriilor și domeniilor voievodale. Biserica a fost așezată sub ocrotirea lor și ei, Sfinții Arhangheli, au ajutat să se înalțe în doar trei ani și apoi au urmat celelalte lucrări de pictură, care s-au făcut cum s-a putut atunci și în 1998, după reînvierea Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, Catedrala aceasta a fost pregătită de sfințire și Înaltpreasfințitul Justinian a invitat pe Patriarhul României, Preafericitul vrednic de pomenire Teoctist, care, împreună cu un sobor de Arhierei, au târnosit biserica. A fost o sărbătoare unică. Vor fi, în 2028, 30 de ani de la acel soroc, și până atunci biserica are nevoie de multe înnoiri, multe înfrumusețări și restaurări. A înnoi o ctitorie înseamnă a avea respect față de ctitori, față de înaintași. Nu putem lăsa nici moștenirea de la părinți, nici moștenirea sacră, să se învechească și să se strice. Toate se înnoiesc, toate se restaurează, se înnobilează și se adaptează la vremurile pe care le trăim. Așa că Părintele Dănuț Ioan Sidău, care este și directorul Centrului Cultural Pastoral din Sighetu Marmației „Sfântul Iosif Mărturisitorul” și de acum paroh al acestei parohii, de doi ani de zile, a pornit lucrări substanțiale de restaurare. Lucrurile s-au făcut atunci cum s-a putut și în grabă, pentru că trebuiau făcute așa, pe neobservate. Acum trebuiesc restaurate, trebuiesc consolidate, înnoite. A început cu Sfântul Altar, a padimentat biserica cu gresie, a refăcut instalațiile electrice și de încălzire, încălzirea prin pardoseală, a restaurat catapeteasma și candelabrele, și lucrările vor continua cu repictarea bisericii și cu îmbrăcarea ei exterioară în noua haină, încât la 30 de ani de la prima sfințire, să putem face un alt eveniment important pentru municipiul Sighet. Părintele Dănuț este un preot bine pregătit, mult râvnitor, și care cunoaște valoarea și necesitatea ca biserica să fie prima instituție și cea mai frumoasă dintr-o localitate, iar Catedrala „Sfinții Athangheli” rămâne Catedrala municipiului Sighet. De aceea, trebuie pusă în valoare și așa vor face și așa ne-a ajutat Dumnezeu. Astăzi suntem cu ei de sărbătoarea Sfinților Arhangheli și Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce s-a realizat. Biserica este mult iubită de credincioși. Vin în număr mare și-L rugăm pe Dumnezeu și pe Sfinții Arhangheli, ocrotitorii și ai municipiului Sighet, pe care i-am dăruit în 2018 și acestei biserici, să le stea în ajutor ca să ducă la bun sfârșit tot ce le stă înainte. Sunt lucrări nu ușoare, dar care sunt o necesitate și trebuiesc făcute. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”

Sfânta Liturghie Arhierească

Soborul a fost alcătuit din Pr. Daniel Tirean, inspector financiar intern, Pr. Vasile Aurel Pop, protopopul de Sighet, Pr. Gheorghe Ulici, secretar protopopesc, Protos. Nifon Neamciuc, starețul Mănăstirii Strâmtura, Pr. Dan Ioan Sidău, paroh, Pr. Mihai Oprișanu, coslujitor, Pr. Vasile Hotico din Vadu Izei, Pr. Sorin Tomoiagă de la Sfinții Apostoli Petru și Pavel, Pr. Sorin Ferenț din Botiza, Pr. Marius Iusco din Rona de Jos, Pr. Vasile Gligor de biserica Inspectoratului Poliției de Frontieră, Pr. Iustin Luțai din Săpânța, Pr. Ioan Capolna din Sârbi, Pr. Ștefan Codrea din Sighet, Pr. Cornel Barna din Leordina, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeș, inspector eparhial pentru catehizare, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, consilier eparhial pentru administrarea Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, Arhid. Vasile Pop, consilier eparhial pentru protocol.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, dirijat de Florian Vois, și de Corul „Buna Vestire” al parohiei, dirijat de preoteasa Prof. Carmen Oprișanu.

Între oficialități s-au aflat primarul Vasile Moldovan, viceprimarul Daniela Maria Onița-Ivașcu, senatorul Sorin Vlașin. S-a rugat împreună cu credincioșii Maica Stavroforă Filofteia Oltean, stareța Mănăstirii Bârsana.

Cuvântul de învățătură

„Ziua de 8 noiembrie este închinată Sfinților Mai Mari ai Cetelor Cerești, Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, care sunt cinstiți în această zi ca unii care au avut de la Dumnezeu o misiune în legătură cu omul și cu umanitatea. Sunt mai mulți îngeri cunoscuți cu numele și pomeniți în Sfânta Scriptură, dar cei mai apropiați și cei mai cunoscuți de către noi, creștinii, și cinstiți sunt cei doi Sfinți Arhangheli Mihail și Gavriil, care au nume ce se tâlcuiesc din limba greacă sau din limbile străvechi, Mihail cel care este asemenea cu Dumnezeu, adică este Duh, asta vrea să spună. Duh este Dumnezeu și cei ce i se închină Lui să I se închine în Duh și adevăr, iar Sfântul Arhanghel Gavriil se tâlcuiește Dumnezeu este puterea mea, mângîierea mea, ajutorul meu. Ei sunt pomeniți ca și creații ale lui Dumnezeu chihar la începutul Sfintei Scripturi, când Cartea Facerii spune că la început a făcut Dumnezeu Cerul și Pământul. Evident că Cerul nu l-a făcut gol, precum nici Pământul nu l-a lăsat pustiu. Cerul l-a populat cu îngeri și Pământul l-a împodobit cu oameni. Îngerii sunt creații ale lui Dumnezeu și slujitori fideli, îngeri de lumină. Despre ei spune Sfântul Prooroc Isaia că stau împrejurul Tronului lui Dumnezeu, care este tron de foc. Foc mistuitor și lumină. Și își acoperă fețele ca să nu-i orbească lumina divină, Lumina Preasfintei Treimi, și cântă neîncetat „Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaot, plin este Cerul și Pământul de slava Lui”. Cântare pe care noi am preluat-o în Sfânta Liturghie și o cântăm întotdeauna înaintea Sfintei Prefaceri. Înainte ca pâinea și vinul să se prefacă în Trupul și Sângele Domnului, pentru că după ce a avut loc Prefacerea, acolo de față este Hristos Euharistic, Trup și Sânge. Noi cântăm ce au cântat îngerii și ce cântă îngerii în jurul Tronului lui Dumnezeu, pentru că viața creștină se desfășoară pe pământ precum în Cer. Așa ne-a și învățat Mântuitorul, să ne rugăm în rugăciunea Tatăl Nostru, ‹‹precum în Cer, așa și pe Pământ››. Tot ce face omul credincios, tot ce face în familie, tot ce face în comunitate, tot ce face într-o societate creștină ar trebui să imite armonia divină. Atunci n-ar mai fi oamenii nefericiți, n-ar mai purta războaie între ei. S-ar prețui, s-ar iubi, ar fi fericiți, ar transmite bucuriile, iubire și lumină și n-ar mai produce durere lui Dumnezeu, Părintele nostru.”

Distincții

Consiliul Parohial și credincioșii care au ajutat, în diferite feluri, de-a lungul acestui an, în care s-au executat lucrările minunate, au fost distinși de Preasfințitul Părinte Episcop Iustin cu Diploma Anului Omagial.

Părintele Dan Ioan Sidău a dăruit Preasfințitului Părinte Episcop, pentru Muzeul Episcopiei, o frumoasă icoană cu Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil executată într-o tehnică specială.

„Zi de mare bucurie astăzi pentru parohia noastră, căci la Catedrala „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, prin prezența Preasfințitului Părinte Iustin, a unui sobor de preoți și a unui număr mare de credincioși, s-a desfășurat hramul bisericii noastre, a spus Părintele paroh Dan Ioan Sidău. Un hram care, iată, vine după o salbă de lucrări efectuate la catedrala noastră, lucrări care au înnobilat biserica și au pregătit-o pentru ceea ce urmează, adică pentru repictarea integrală. Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru darurile oferite, mulțumim Preasfințitului Părinte Iustin pentru dragoste, pentru susținere și cu toată prețuirea pentru credincioșii noștri cu toată dragostea pentru ei, le mulțumesc pentru tot sprijinul oferit și pentru faptul că, înțelegând, având răbdare și râvnă și dragoste pentru Hristos s-a putut realiza ceea ce se vede la sfânta noastră biserică.”

Andrei Fărcaș, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”