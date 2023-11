Directorii de școli cer salarii mai mari

Peste 2.000 de directori și directori adjuncți din unități de învățământ preuniversitar din România îi solicită Ministerului Educației să acorde salarii motivante pentru managerii instituțiilor de învățământ preuniversitar, pe măsura responsabilităților și a îngrădirii libertăților care derivă din exercitarea acestei funcții de conducere.

“În prezent, directorul de școală este cel mai prost plătit dintre toate celelalte categorii de personal didactic comparativ cu stresul, alergătura, documentele, sacrificiul și răspunderea pe care o are”, atrag atenția cei peste 2.000 de directori.

Managerii de școli punctează că au și o petiție online cu privire la acest subiect, care urmează a fi adresată ME.

“Considerăm că nici măcar 30% nu ne va duce în vârful ierarhiei funcțiilor din școală. Părerea noastră este că ar fi bine să avem salariul de bază ca profesor la gradul și vechimea fiecăruia și o indemnizație de conducere de minimum 50% care, pe real, ar fi de 40% în plus față de un învățător/ profesor cu dirigenție”, propun directorii din țară.

Motivația directorilor se bazează pe faptul că, în acest moment, există profesori, în școli, cu salariul brut de peste 12.500 lei (vechime peste 25 ani, grad I, dirigenție, gradație de merit).

Totodată, cei care au funcții de conducere în școli cer și mai multe zile de concediu.

“În fapt, un cadru didactic are 62 de zile de concediu de odihnă pe an, pe când un director are numai 25 de zile! Noi de ce să avem mai puține zile de concediu de odihnă? Doar pentru că suntem directori și pentru că directorul este răspunzător într-o școală pentru toate?” – subliniază directorii.

Nu este primul memoriu al directorilor înaintat în acest an către Ministerul Educației. În martie, peste 1.000 de manageri de școli îi scriau ministrului Deca aceleași solicitări: salarii mai mari și concediu egal cu al cadrelor didactice.

Un al doilea memoriu a apărut în august, fiind semnat de 2.500 de directori.