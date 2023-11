Tânără din Baia Mare, bursieră DAR

Sara Sitar, o tânără din Baia Mare, se numără printre bursierii DAR ai HHC România. Între antrenamentele de tenis, Sara face lecții și școală online. Iar rezultatele se văd: a câștigat un nou turneu.

Sara a participat recent la turneul de tenis open, categoria a treia, la Guizza Plus Center din regiunea Veneto, unde a ajuns până în finală și a și câștigat. La doar 11 ani, a întâlnit jucătoare cu multă experiență. Chiar în semifinală a învins o fostă jucătoare de tenis în vârstă de 22 ani, împotriva căreia a făcut un meci extraordinar. Apoi, în finală, a învins categoric în fața unei adversare U14.

Se pregătește intens pentru o altă competiție foarte importantă, Master Junior Next Gen la Torino, în cadrul Nitto ATP Finals, în perioada 12-19 noiembrie.

Prin Bursa DAR, HHC a ajutat-o cu un laptop care să-i permită să studieze. În continuare, organizația o susține și cu echipamentele necesare practicării tenisului de performanță.

Bursele DAR reprezintă un program destinat copiilor vulnerabili, care excelează în artă, sport sau la învățătură. Acestea reprezintă resurse pe care tinerii bursieri să le folosească, îndrumați de asistenții sociali ai Hope and Homes for Children pentru a-și susține performanța și a nu-și abandona visul.