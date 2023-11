Un maramureșean a devenit campion național!

Maramureșeanul Florin Papița este noul campion național de Off-Road sub egida FRAS. Spectaculoasa competiție în care „s-a încoronat” a avut șase categorii de excepție, cu o navigare asistată prin GPS pe parcursul a șapte etape.

Orașul Târgoviște a fost gazda evenimentului din lumea competițiilor de off-road din România, unde s-au strâns cei mai buni piloți și copiloți din țară pentru a concura pentru titlul de Campion Național sub egida FRAS.

În acest context, Papița Florin din Maramureș a făcut o figură frumoasă și astfel a devenit noul campion al acestui eveniment spectaculos. Competiția a fost organizată sub coordonarea Asociației Clubului Off-Road București.

Această competiție a fost împărțită pe 6 categorii, fiecare având propriile provocări și dificultăți, pentru a testa la maximum abilitățile piloților și copiloților.

Cu o navigare pe road book și track asistată prin GPS, concurenții au trebuit să își arate abilitățile de navigare și orientare în condiții dificile, într-un teren adesea accidentat.

Campionatul Național de Off-Road a inclus nu mai puțin de șapte etape pe parcursul unui an competițional palpitant. Fiecare etapă a venit cu noi provocări și emoții pentru participanți, testându-le limitele în condiții extreme. (sursa: maramures.icu)