Crâmpeie din viața arhiepiscopului Justinian Chira • Preotul Arghir Vlașin (Bistrița): “Aveam 18 ani când l-am cunoscut… Vedeam încă de atunci în el un om sfânt” (I)

“Aveam 18 ani când l-am cunoscut. Atunci la vârsta majoratului l-am văzut prima dată pe Prea­sfințitul Justinian care era episcop-vicar la Cluj. Am văzut în el încă de atunci, un sfânt. Ideea aceasta mi-a rămas întipărită toată viața”, așa și-a început relatarea despre arhiepiscopul Justinian Chira, preotul Arghir Vlașin de la Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Bistrița.

Atunci, la vârsta de 18 ani, părintele Arghir trecuse printr-un eșec: ratase admiterea la Seminarul Teologic, dar a fost încurajat chiar de Înaltpreasfințitul Justinian să nu abandoneze această direcție. De-a lungul anilor, părintele Arghir s-a lăsat în repetate rânduri călăuzit de ÎPS Justinian care i-a fost un adevărat model în viață.

“În 1978 am dat examen la Seminarul Teologic din Cluj. Și nu am reușit atunci. Ca să nu mai vin acasă, să nu râdă de mine copiii din sat am mers la Preasfințitul Justinian și mi-a dat o recomandare să merg la Mănăstirea Rohia. Aveam 18 ani când l-am cunoscut. Eram născut în Tărpiu, în județul Bistrița-Năsăud, iar Preasfințitul Justinian era arhiereu-vicar la Cluj. Eu ca și copil, un copil de la țară, pentru prima dată am mers în Cluj când m-am înscris la seminar. Când l-am văzut atunci prima dată pe Preasfințitul Justinian, am avut sentimentul că stau în fața unui sfânt. Pentru mine era un om deosebit, un om cu calm, cu liniște, cu viață duhovnicească îmbunătățită, un om al rugăciunii. Eu vedeam în el încă de atunci un om sfânt. Ideea aceasta mi-a rămas întipărită toată viața. Eu am mers la Preasfințitul Justinian să îmi dea binecuvântare să merg la mănăstire. Eu știam că el a fost stareț la mănăstire. În momentul în care m-a văzut, mi-a spus: copile, dumneata nu vei rămâne în mănăstire, pentru că viața de mănăstire e foarte grea, dar eu te trimit acolo să te pregătești, acolo sunt și alți tineri și se ocupă de ei părintele stareț, pe atunci stareț la Rohia era părintele Serafim Man, și el un om duhovnicesc). Preasfințitul Justinian a mai continuat: te duci acolo la Rohia, faci ascultare și vei ajunge și tu preot. Pentru mine a fost ca un legământ. El îl vedea pe om, cu duhul”, și-a amintit părintele Arghir Vlașin.

Preotul bistrițean povestește cu însuflețire de acea perioadă în care l-a cunoscut pe episcopul-vicar de la Cluj. Acum, după trecerea timpului recunoaște că sfaturile Preasfințitului Justinian i-au fost de mare ajutor, contribuind la formarea sa ca om, dar și ca viitor păstor de suflete. La Mănăstirea Rohia, tânărul Arghir Vlașin a stat vreo 3 ani, după care a urmat cursurile Seminarului Teologic din Cluj așa cum și-a dorit. Ulterior a fost admis și la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu.

„Am stat la Mănăstirea Rohia trei ani. După trei ani am reușit la seminar și am urmat cursu­rile, la Cluj, în perioada 1981-1985. După 1985 am dat examen la Facultatea de Teologie din Sibiu și am intrat cu media 8,50”, a adăugat părintele Arghir Vlașin.

(va urma)