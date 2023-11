Deplasare fără puncte pentru Știința

A treia întâlnire oficială dintre Știința Explorări și Rapid din acest sezon nu a avut alt deznodământ decât precedentele două jocuri. După 3-1 (în București) și 3-0 (în Baia Mare) pentru echipa din capitală în cele două partide din faza I a Cupei României, sâmbătă, Rapid s-a impus în fața băimărenilor cu 3-0 (25-21, 25-14, 25-16) într-un meci programat în etapa 5 a Diviziei A1.

Rapid: Fromm 14 puncte (un as, un blocaj), Vincic 2, Ghafour 16 (3 ași), Mojarad 6 (un blocaj), Marechal 6 (un as, un blocaj), R. Olteanu 5 (un as), Kosinski (libero, 36%). A mai jucat: F. Constantin. Antrenor: Dragan Kobiljski.

Explorări: Santos 9 (2 blocaje, 2 ași), Bălăi 5, Wojtylla, David 3 (un blocaj), Cheagă 9, Ramirez Pita 11 (un blocaj), Bouleau (libero, 14%). Au mai jucat: Catrina, Breban. Antrenori: Marius Botea, Sorin Pop.

Băimărenii rămân cu 3 puncte și cad un loc în clasament, până pe poziția 10.