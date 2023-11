Atelier de formare în Baia Mare cu specialişti din Lituania şi Olanda

Baia Mare a găzduit în perioada 6-8 noiembrie un atelier de formare dedicat limbilor străine – „Assessment in Pre-Service Teacher Education. Relating language curricula, tests and examinations to the Common European Framework of Reference (RELANG), organizat de Ministerul Educaţiei şi Casa Corpului Didactic Maramureş. Furnizorul de formare pentru acest atelier a fost Centrul European pentru Limbi Moderne (CELM) din Graz, Austria.

Atelierul a abordat teme legate de evaluare şi de armonizarea curriculumului naţional pentru limbi moderne cu Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi, respectiv cu Volumul complementar.

„Acest atelier vine, de fapt, în întâmpinarea nevoilor de formare ale profesorilor care nu au încă experienţă la catedră. Ei sunt sprijiniţi, de obicei, de către profesorii metodişti, mentori, inspectori şcolari, aceştia fiind cea mai eficientă resursă aptă – prin formarea profesională susţinută – să le acorde tinerilor colegi consiliere şi îndrumare în activitatea curentă la clasă. Adesea, pentru profesorii debutanţi este dificilă înţelegerea şi utilizarea eficientă a documentelor europene (Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi şi Volumul Complementar), a programelor şcolare, dar şi corelarea acestora. Pentru a împlini scopul acestui atelier, vom organiza activităţi de diseminare în cadrul cercurilor pedagogice, întâlnirilor metodice şi sesiunilor de informare şi formare a profesorilor de limbi moderne”, a subliniat Rodica Mone, profesor de limba franceză la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Baia Mare şi profesor metodist la Casa Corpului Didactic Maramureş.

Cei doi formatori, membri ai echipei de specialişti ai CELM, au fost Rita Jukneviciene, de la Universitatea din Vilnius, Lituania, şi Jose Noijons, coordonatorul Institutului Evaluării în Educaţie din Olanda.

Din partea Ministerului Educaţiei, au participat: Rodica Cherciu, inspector şcolar general ME limba engleză, Manuela Delia Anghel, inspector şcolar general ME limbi romanice, Luminiţa Stoian, inspector şcolar general ME limba germană, iar din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş: Gabriela Pîrvu, inspector şcolar pentru limbi moderne.

Au fost prezenţi profesori de limbi moderne, profesori metodişti şi inspectori din toată ţara. Judeţul Maramureş a fost reprezentat de: Laura Pop şi Roxana Petrovan – profesori de limba engleză la Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” Baia Mare; Beatrice Pesek – profesor de limba italiană la Colegiul Naţional „Dragoş Vodă” Sighetu Marmaţiei; Ciprian Cucuiat – profesor de limba engleză la Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” Baia Mare şi inspector şcolar ISJ MM; Rodica Mone – profesor de limba franceză la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Baia Mare şi profesor metodist la Casa Corpului Didactic Maramureş. În prima zi a atelierului, a fost prezent Mihai Cosmin Pop, inspector şcolar general al ISJ MM.