Să râdem de ei, înainte să râdă ei de noi!

Adică iar e bai cu cel istoric, de cel nou nimic nimic

Interesantă e politica asta… dacă face altul, nu tu, se lasă tăcerea. În schimb, te bagi și tu în seamă să rezolvi chestii mai mici. Parlamentarul nostru de la televizor ne spune așa: “S-au solicitat 6 milioane de lei pentru repararea de urgență a podului vechi peste Tisa de la Sighetu Marmației! Amplasamentul a fost predat prin protocol către CNAIR!

Am discutat cu primarul municipiului Sighetu Marmației și s-au făcut demersurile necesare pentru ca podul de lemn de la vama Sighet care face legătura cu Ucraina să fie predat, prin protocol, la CNAIR. Dată fiind deteriorarea podului am întreprins următorii pași…”. Dacă ne permiteți malițiozitatea, deși demersul e firesc, are logică, podul de lemn refăcut va asigura continuitatea țigărilor și mai ales a bomboanelor de brad în vremurile de restriște ce urmează. La prețuri decente, poate cu 10-20% mai mici. Totul pentru popor!

Ce ne mai caută oficialii! Miniștri, vorbitori, prim-miniștri exi, alții și alții.

Șeful de județ ne atrage atenția că avem un weekend liberal în Maramureș. “Am făcut o vizită de lucru la Spitalul Județean de Urgență “Dr. Constantin Opriș” Baia Mare împreună cu Nicolae Ionel Ciucă, președintele Senatului. Alături de noi au fost și Rareș Bogdan, europarlamentar, Rudolf Stauder, parlamentarii liberali Călin Bota și Cristian Niculescu Țâgârlaș.” A fost aici și ministra Justiției, cu alte cele. Dar nu suntem noi răsfățați, răzgâiați chiar? Și domnu’ Rareș…să nu ne zică el nimic, cu furie cetățenească, despre partenerii de guvernare cu care se pregătește să facă liste comune? Contra naturii? Am fi meritat. Chiar și contra naturii.

Cum se minte cu deșănțare, de dragul minciunii

Un partid luat de val e în campanie pe față, deși nu prea e voie. Umblă pe sate. Și trage concluzii, după datină, total neconforme cu realitatea. “Muncind vom reuși să facem schimbarea mult dorită! O nouă zi de continuare a campaniei «Vara Românilor» (în noiembrie), unde am promovat programul de guvernare în UAT-urile Poienile Izei, Săcel și Săliștea de Sus. Este dureros să asculți atâția oameni, cu fel și fel de probleme grave, care sunt ignorați de actuala clasă politică. Peste tot, cetățenii vor o schimbare și vor vota ca să o obțină!” Stop, nota redacției. La Săcel e cam haos, dar la Poienile Izei primărița e iubită, iar la Săliștea e o evoluție incredibilă, cu toată infrastructura subterană făcută, cu asfaltări majore în curs. “Astăzi am continuat ceea ce am început prin campania «Vara Românilor», în UAT-urile: Remetea Chioarului, Coaș, Tăuții-Măgherăuș și Coltău. Toți cetățenii ne oferă votul și încrederea anul viitor, pentru a reuși să facem o schimbare!” Nota redacției. Zău așa…toți? Cu liberali, cu pesediști, cu pemepiști, toți? Și maghiarii din Coltău? Pe ceilalți minoritari de acolo îi credem pe cuvânt că vor aur. “Am luat Țara Lăpușului la pas, pentru a promova programul de guvernare, acțiune inițiată prin campania «Vara Românilor».

Astăzi am străbătut UAT-urile: Băiuț, Lăpuș, Groșii Țibleșului, Suciu de Sus și Cupșeni. Nimeni nu mai dorește actuala conducere locală și vor vota anul viitor pentru o schimbare din temelii a sistemului actual.” Iar erată. Printre localitățile amintite se află câțiva primari virtuoși ai regiunii, ce au câștigat alegerile cu scoruri mari, de campion, peste ani. Nimeni nu mai dorește primarii cu investiții majore în curs, ce mai au 3 kilometri de asfaltat, ce recuperează drumuri de la silvici, ce au terminat acțiunea de localizare a terenurilor oamenilor? Serios…

E activ, nu comentăm! Alții dorm. El vorbește

Să nu creadă cumva dl deputat că avem ceva cu el, dar fiind iubitor de (propria) persoană, e printre puținii care zic ceva în spațiul public. Alții dorm cuminți în băncuțe. Tot el, cel de mai sus, pune la punct relația cu Austria via Maramureș. “Solicităm Austriei să nu boicoteze aderarea României la Spațiul Schengen! În calitate de …al Camerei Deputaților am reprezentat, alături de colegii mei, delegația României la întâlnirea cu Grupul de prietenie Austria – România și Bulgaria din Parlamentul austriac. Discuțiile avute cu deputatul din Austria Harald Troch au vizat dialogul politic, cooperarea economică, sectorială și dimensiunea umană, dar și afacerile sociale. În cadrul întâlnirii AM SOLICITAT (majuscule, atenție, nu e de joacă!!!!): Susținere pentru aderarea României la Spațiul Schengen; Condiții mai bune de muncă pentru lucrătorii forestieri(…ai lor, de aici? Vă asigurăm că sunt toți șefi, pălmașii sunt ai noștri…); Drepturi egale pentru lucrătorii agricoli sezonieri; Condiții europene de muncă pentru îngrijitorii la domiciliu; Cooperare bilaterală în domeniul afacerilor interne între România și Austria, în perspectiva Consiliului JAI din luna decembrie. Aduc mulțumiri deputatului Harald Troch și socialiștilor austrieci care sunt principalii susținători ai aderării României la Schenghen și ne bazăm pe SUSȚINEREA lor în decembrie 2023!” Superb. Ne dă o lacrimă, doar că s-au întâlnit oameni de (același) partid din două țări diferite. Atât.

Vjjjj… vâjuțul cu avionuțul. Zboară, nu alta!

Bănuiala noastră și gluma presei că cineva e în eternă vacanță, că are target să vadă toată lumea pe durata mandatului, prinde contur. Cu vizita din Africa, de unde clar va veni cu schimburi colaterale de mare valoare: ei ne dau sărăcie, la schimb. Tot cu sărăcie, cu ce? Deputatul Claudiu Năsui a dat în judecată administrația prezidențială. “S-a întâmplat la o lună după ce le-a cerut toate deplasările președinților dintre anii 2010-2023. Câte au fost? Unde au fost? Câte zile? Cât au costat? Și cu ce aeronavă a plecat? Și dacă a fost o aeronavă închiriată, cu ce cost? Banii pe care îi cheltuiește Președintele nu sunt ai lui, sunt ai noștri. Este dreptul nostru să știm! Au trecut 30 de zile fără răspuns, deși legea cere transparență.

Nu mă dau bătut. De îndată ce se termină procesul sau răspund, vă voi ține la curent, așa cum am făcut și cu ASF. Alții care au secretizat de la sine putere informații pe care le voiau ținute departe de ochii lumii”.

Acest material este un pamflet și trebuie tratată ca atare. Libertatea de exprimare a presei beneficiază, conform art. 255 Cod civil, de o protecție suplimentară, măsurile provizorii preconizate neputând opera împotriva jurnaliștilor decât în situații excepționale: prejudicii grave, atingerea dreptului la viață privată, evident nejustificată.