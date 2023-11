Sfânta Liturghie Arhierească de hram în prezența Moaștelor Sfântului Nectarie de Eghina

Duminică, 12 noiembrie 2023, a XXV-a după Sfintele Rusalii, când se citește pericopa evanghelică a Samarineanului milostiv, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească de hram la biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Baia Mare, la care a asistat secretarul de stat pentru culte, Ciprian Olinici, preot paroh Andrei Emil Pop, inspector eparhial. Cu ocazia hramului, au fost aduse și Sfinte Moaște ale Sfântului Nectarie din Eghina, vindecătorul de cancer și de alte boli grave, la care s-au închinat timp de trei zile credincioșii băimăreni, fiind stabilită o tradiție ca de hramul acestei biserici să fie aduse spre închinare odoare deosebite .

„Am revenit la biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din cartierul Vasile Alecsandri, municipiul Baia Mare, din vecinătatea sfintei noastre Catedrale, o biserică ce adună credincioșii, care sunt în număr de aproximativ 7.000 aici la această parohie, cu doi preoți. Îi adună în fiecare duminică și sărbătoare, pentru că este mult iubită de ei, deoarece ei au construit-o și au ctitorit-o și au închinat-o Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, împreună cu vrednicul lor părinte, Părintele Viorel Gavra, care este și ctitorul acestei biserici. În prezent aici slujește Părintele Andrei Emil Pop, inspector eparhial, și fiul Părintelui Viorel Gavra, ctitorul, Părintele Adrian Gavra, care este profesor de geografie și inspector școlar de specialitate. Venim cu bucurie, amintindu-ne de eforturile pe care le-au făcut când au construit-o. Zece ani a ținut construcția acestei biserici, din 1993 până în 2004, când, împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Justinian, într-o duminică de 23 mai, am sfințit biserica în prezența unui număr impresionant de credincioși, spre bucuria păstorului și a credincioșilor care au înălțat-o și au dăruit-o lui Dumnezeu. Sărbătorim hramul post sărbătoare, deoarece de Sfinții Arhangheli suntem în municipiul Sighetu Marmației, la catedrala orașului, care are același hram, și nu-i putem lăsa pe sigheteni fără prezența noastră, cu băimărenii sunem mai frecvent, cu sighetenii mai rar, și atunci, fie sărbătorim anticipat, fie sărbătorim post sărbătoare. Când e vreme bună slujim afară și se adună mulți credincioși din oraș. De data aceasta, de câteva zile, au fost aduse spre închinare o părticică din Moaștele Sfântului Ierarh Nectarie, făcătorul de minuni și vindecătorul de cancer. Zic eu că poate nu întâmplător aduse aici, la dorința Părintelui Andrei și a credincioșilor, cu sprijinul unor familii creștine binecuvântate, în vecinătatea Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, unde imobilul care aparține Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va purta numele de „Spitalul de îngrijiri paleative ‹‹Sfântul Ierarh Nectarie al Eghinei››, făcătorul de minuni și vindecătorul de cancer și va adăposti 130 de bolnavi din mai multe județe. Este un proiect pe care îl rugăm pe Sfântul Nectarie să ne ajute să îl împlinim și să putem să facem bine celor care au nevoie, care sunt singuri în suferință, în boli terminabile, care au nevoie de iubirea lui Dumnezeu și compasiunea și empatia și iubirea și purtarea noastră de grijă. Mulțumim părinților care însoțesc racla cu Sfintele Moaște ale Sfântului Ierah Nectarie, din Arhiepiscopia Bucureștilor. Vin cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Totdeauna se procedează așa. Și, deci, mulțumim și Preafericitului c-a binecuvântat să ajungă în Maramureș Sfântul acesta mult iubit, care a trăit 76 de ani și care a pătimit mult, care s-a născut pentru Dumnezeu și este numit omul lui Dumnezeu. Merită să se vadă filmul care îl caracterizează și îl așază acolo unde, de fapt, l-a așezat Dumnezeu, în Ceata Sfinților. El a fost canonizat de Patriarhia Constatinopolului în 1961. I s-a recunoscut viața sfântă, este ctitorul marii Mănăstiri din Eghina, insulă lângă Atena, pe care a ctitorit-o din recunoștință față de Dumnezeu pentru multa pătimire care a îngăduit s-o trăiască de la frații lui întru Hristos. Din Patriarhia Alexandriei, după doar un an de la urcarea pe treapta Arhieriei, a fost mult surghiunit și apoi a pătimit inclusiv la Atena de la frații lui, dar niciodată n-a deznădăjduit și în final a zis ca Sfântul Ioan Gură de Aur, Slavă lui Dumnezeu pentru toate. De aceea e atât de mare și la Mănăstirea lui se face cel mai mare pelerinaj ortodox, după Locurile Sfinte de la Ierusalim. La Mănăstirea lui din Eghina, care este o mănăstire de măicuțe, se face cel mai mare pelerinaj din toată ortodoxia, pentru că, pe lângă că este minunat și vindecător de cancer și mult ajutător, este iubit pentru smerenia și pătimirea lui. Și ortodocșii compătimesc și empatizează și iubesc pe cei ce pătimesc pentru dreptate și pentru Biserica lui Hristos și pentru Hristos Însuși. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”

Sfânta Liturghie Arhierească

Înainte de începerea Sfintei Liturghii, Preasfinșitul Părinte Episcop Iustin a sfințit icoana sfinților protectori ai bisericii și parohiei, Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, așezată într-o frumoasă ramă sculptată și pictată pentru închinarea credincioșilor.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de un sobor din care au făcut parte Arhim. Dr. Casian Filip, vicar administrativ, Pr. Adrian Mihali, consilier eparhial administrativ, Pr. Virgil Jicărean, consilier eparhial pentru patrimoniu sacru și pictură bisericească, Pr. Andrei Emil Pop, inspector eparhial și paroh, Pr. Adrian Gavra, conslujitor și inspector școlar, Pr. Grigore Melnic, protopopul de Câmpina, Pr. Ionuț Necula din Parohia Călinești, Protopopiatul Câmpina, Pr. Constantin Sinca din Parohia Liliești, Protopopiatul Câmpina, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeș, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului, Arhid. Dr. Nifon Motogna, consilier eparhial pentru administrarea Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, Arhid. Vasile Nuszer, hirotesit la această Sfântă Liturghie, Diac. Silviu Băeș, slujitor la această biserică.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, dirijat de Florian Vois, și corul parohiei, care a împlinit 30 de ani de existență, dirijat de teologul și tehoredactorul Ionuț Babici-Buda, la priceasnă cântând Patricia Moldovan, elevă în clasa a IX-a la Colegiul „Vasile Lucaciu”.

S-au rugat împreună cu credincioșii Ciprian Olinici, secretar de stat pentru culte, Sergiu Iulian Tomescu, director de cabinet al secretarului de stat pentru culte, deputații Adrian Cozma și Valer Gabriel Zetea, membri în Adunarea Națională Bisericească, prefectul Rudolf Stauder al județului Maramureș, Comisarul Șef de Poliție Mihai Gherman, șeful Inspectoratului Județean de Poliție Maramureș, și alți oficiali.

Cuvântul de învățătură

„Suntem în duminica a XXV-a după Sfintele Rusalii și ne apropiem de postul cel binecuvântat al Nașterii Domnului, care ține șase săptămâni, din 15 noiembrie până în 24 decembrie, deci 40 de zile. Înaintea începutului acestei perioade de sfințire a timpului, a vieții, a spațiului, pentru că atunci când postim ne rugăm mai mult, mergem mai frecvent la biserică, încercăm să avem gânduri mai frumoase și luminoase și o viață mai conformă cu preceptele morale și cu comandamentele evanghelice. Suntem creștini și încercăm să ne potrivim viața cu poruncile lui Dumnezeu și cu Evanghelia lui Hristos, Mântuitorul lumii. Tocmai de aceea sunt așezate aceste pericope evanghelice, care ne îndeamnă să aducem împreună postul și postirea. Adică dreapta mărturisire, dreapta viețuire și dreapta făptuire. Postul, rugăciunea și fapta bună acestea însemnează. Și atunci, pericopele evanghelice care au fost rânduite de către Sfinții Părinți să fie citite tocmai la această alăturare ne îndeamnă, să trăim viața având preocupare de mântuire sufletească, dar, în același timp, înțelegând că n-o putem avea sau n-o putem primi doar pentru noi, ci doar trăind noi Evanghelia și în comuniune cu ceilalți oameni, care sunt fiii lui Dumnezeu. Este una dintre cele mai frumoase pericope evanghelice. Se citește la taina Sfântului Maslu. Este una din cele șapte Sfinte Evanghelii care se citesc.”

Distincții

Părintele Diacon Vasile Nuszer, care slujește aici de mai mulți ani, a fost hirotesit Arhiadiacon și a primit ca însemn Sfânta Cruce pectorală.

Domnul Ciprian Olinici, secretar de stat pentru culte, teolog de profesie, care a lucrat mai mulți ani la Radio Trimitas și director la Trinitas TV, a primit Medalia „Justinian Arhiepiscopul” pentru instituția pe care o conduce. Acesta a fost invitat să vorbească și a spus, printre altele: „Mă bucur foarte mult că sunt în această duminică aici pentru a admira, pe de o parte, credința dumneavoastră, iar pe de altă parte această viață care pulsează foarte proaspăt a Bisericii noastre Naționale… Instituția care păstrează cel mai bine identitatea noastră este tocmai Biserica și credința, creștinismul… Toate aceste catedrale și biserici (din Europa n.n.) nu sunt doar muzee, ci au acest aer al prospețimii și al vieții dat de credința oamenilor care intră în ele și dat de relația pe care oamenii au au între ei și mai ales cu Dumnezeu. Din acest motiv statul, înainte de a spriji orice alte forme sociale și educaționale, sprijină Biserica, pentru că în Biserică a găsit întotdeauna o formă de păstrare a identității și de asigurare a unui viitor, a unui viitor veșnic.”

Părintele protopop Grigore Melnic a primit Medalia „Justinian Arhiepiscopul”.

A primit Medalia Anului Omagial Corul Parohiei, Consiliul Parohial și binefăcătorul Gabriel Roman.

Părintele paroh Andrei Pop a dăruit Preasfințitului Părinte Episcop Iustin și secretarului de stat Ciprian Olinici câte o icoană cu Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil.

„Hramul bisericii ‹‹Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil›› din anul acesta a fost o adevărată bucurie pentru noi, preoții și credincioșii parohiei, prin slujirea Preasfințitului Părinte Episcop Iustin, Episcopul nostru al Maramureșului și Sătmarului, care a împodobit această sărbătoare în zi de duminică, a spus Părintele paroh Andrei Emil Pop. Cu ocazia hramului din acest an, spre bucuria credincioșilor, cu înalta binecuvântare a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, am adus moaștele Sfântului Ierarh Nectarie din Eghina de la Parohia din Câmpina. Mii de credincioși s-au închinat timp de trei zile la această sfântă raclă și Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu și pe sfântul Ierarh Nectarie să mijlocească să ne dăruiască sănătate, bucurii, pace și liniște și tot ceea ce își doresc. Mulțumim pentru înalta binecuvântare, atât a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și Preasfințitului Părinte Episcop Iustin. Vreau să aduc alese mulțumiri domnului Ciprian Olinici pentru că a acceptat invitația noastră de a participa la hramul bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” pentru prima dată în municipiul Baia Mare. Îi mulțumim respectuos și îl mai așteptăm să vină în mijlocul nostru. Mulțumesc părinților care au însoțit delegația, tuturor ostenitorilor care au făcut posibil ca în acest an să facem o bucurie duhovnicească credincioșilor parohiei noastre prin aducerea raclei cu Moaștele Sfântului Ierarh Nectarie. Mulțumim Consiliului Parohial, corului bisericii noastre, autorităților locale și centrale pentru prezența în mijlocul noastru.”

„Am primit cu bucurie și cu emoție vestea că Sfântul Iearh Nectarie, marele ajutător este solicitat, este chemat în Baia Mare. Am primit binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, am primit Înalta binecuvântare a Preafericitului Părinte Daniel pentru a veni aici și mă așteptam că va fi un moment emoționant, dar nu mă așteptam să văd atâta credință și atâta frumusețe spirituală. În momentul în care i-am văzut pe acești îngerași, care ne-au însoțit în fiecare clipă la Sfânta Liturghie, la toate sfintele slujbe, în momentul în care am văzut atâta popor, care a trecut cu nădejde și cu rugăciune prin dreptul raclei mi-am dat seama că aici, în Maramureș, credința este deosebită, este puternică și este vie, a precizat Părintele Protopop Grigore Melnic. Și tocmai de aceea, spun să primim pe Sfântul Nectarie în sufletele noastre, în casele noastre și să cerem de la el ajutor pentru noi, pentru familiile noastre, pentru toți cei pe care i-am pomenit. Să ne fie tuturor de folos venirea Sfântului Nectarie la Baia Mare, să ne fie tuturor de ajutor această venire. Doamne ajută.”

Andrei Fărcaș, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”