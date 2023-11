Demersuri pentru repararea de urgenţă a podului istoric!

• restricţii de tonaj pentru siguranţa traficului

Autorităţile judeţene încearcă să obţină fonduri pentru punerea în siguranță a podului de lemn din Sighetu Marmaţiei. Starea obiectivului este una precară, acesta degradându-se de la o zi la alta, aşa că se impune luarea unor măsuri de urgenţă.

”Având în vedere starea deteriorată a podului de lemn de peste râul Tisa, am făcut numeroase demersuri pentru punerea acestuia în siguranță. Am solicitat Direcției Regionale Drumuri și Poduri Cluj emiterea unui deviz general de lucrări cu privire la costurile necesare pentru ca acest obiectiv «Pod istoric peste râul Tisa, din municipiul Sighetu Marmației, județul Maramureș» să poată fi pus în siguranță în cel mai scurt timp posibil. De asemenea, în urma adresei primite de la DRPD Cluj, am convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, care a emis o hotărâre pentru întreprinderea de urgență a demersurilor în vederea alocării fondurilor necesare punerii în siguranță. Am avut o întâlnire cu secretarul de stat la Ministerul Transporturilor, Irinel Scrioșteanu și cu Mihai Dorin Iuga, directorul DRDP Cluj, cu privire la urgentarea realizării și implementării lucrărilor de pu­nere în siguranță a acestui pod. Asigurarea siguranței tuturor celor care tranzitează acest pod și protejarea unui obiectiv istoric reprezintă priorități pentru noi toți”, a spus Rudolf Stauder, prefectul judeţului.

În acest sens, din 12 noiembrie, Compania Na­țională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a decis să impună o restricție cu privire la greutatea autovehiculelor care tranzitează pe podul istoric ce leagă România de Ucraina, din cauza degradării acestei construcții. Drept urmare, s-a redus masa maximă admisă a autovehiculelor care pot tranzita prin PTF Sighetu Marmației, de la 3,5 la 2,5 tone. Decizia fost luată pentru asigurarea unui trafic rutier în condiții de siguranță.