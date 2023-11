Dacă tot am avut plângeri că prea le vedem pe toate, s-o facem măcar celebră. Un sătuc, care odinioară avea ape minerale, festival de folclor etc, are acum corectitudine politică. Mă rog, respect pentru sexe. Toaleta de față e în pădure, are iz de glumă faină, de umor bine făcut. Dar domnilor, unde e buda pentru cei de la mijloc, ce nu se regăsesc în vreun sex? He/she/it, nu? El/ea/ceva, acolo.