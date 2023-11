Primăria din Poienile de sub Munte vrea înapoi sute de hectare luate de alte comune vecine

Administrația publică locală din Poienile de sub Munte intenționează să recupereze o serie de terenuri pe care le-a pierdut în urmă cu 30 de ani, prin legile fondului funciar.

”În anul 1993 Prefectura Maramureș a eliberat 4 ordine de proprietate pentru reconstituirea dreptului asupra unor islazuri comunale pe raza localității Poienile de sub Munte din jud. Maramureș, după cum urmează: Ordinul 6.521/28 iulie 1993, în favoarea comunei Bârsana, suprafață de 441 de hectare (Muntele Bârsănescu și Herstul); Ordinul 6.523 din 28 iulie 1993, în favoarea comunei Bogdan Vodă, suprafață de 119 hectare, Muntele Iurcescu – pe lângă pășune mai dețin în baza titlului de proprietate alte 283 de hectare de pădure eliberat în baza Legii1/2000; Ordinul 6.537 din 28 iulie 1993 în favoarea comunei Rona de Sus, suprafață de 77 de hectare, pă­șunea Peleșata – mai dețin un titlu de proprietate pentru 110 hectare de pășune și pădure, eliberat în baza legii 1/2000; Ordinul 10.103 din 30 noiembrie 1993, în favoarea comunei Poienile de sub Munte prin care ni se reconstituie dreptul asupra următoarelor pă­șuni: Vârtopul Mare și Mic, Pecialu, Plisca, Laba (Repedea), Rosusnei, Zacaminet, Zarniog și Levadcine, total 707 de hectare. Cel dintâi ordin va fi contestat prin acțiune în instanță. Vom solicita anularea lui, întrucât acesta a aparținut Composesoratului Bârsana și nu Primăriei Bârsana. În cărțile funciare vechi proprietarul era Composesoratul” – a spus Alexa Chifa, primar în Poienile de sub Munte.