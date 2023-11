Un polițist din Baia Sprie nu s-a lăsat corupt!

Acord de recunoaștere a vinovăției încheiat cu un inculpat

În data de 10 noiembrie, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu un inculpat, fără calitate specială, cercetat în stare de arest preventiv, propunând condamnarea acestuia la pedeapsa rezultantă de 2 ani și 3 luni închisoare, cu suspendarea executării acesteia sub supraveghere, pe un termen de 3 ani, pentru săvârșirea infracțiunilor de dare de mită, conducere a unui vehicul pe drumurile publice de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată și conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.

În acordul de recunoaștere a vinovăției, procurorul a reținut că, în data de 19 octombrie, un polițist din Baia Sprie a depistat un bărbat care conducea un autoturism în oraș, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice și având dreptul de a conduce suspendat.

În acel context, cel din urmă i-a oferit 400 de lei și i-a promis că îi va oferi și suma de 500 euro, solicitându-i în schimb polițistului să nu dispună măsurile legale subsumate angajării răspunderii penale.

Discuțiile care au avut loc în contextul sus-menționat au fost înregistrate audio-video de dispozitivul tip bodycam aflat în dotarea polițistului.

Polițistul a refuzat ”oferta“ celui în cauză și a formulat un denunț sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită.

Dosarul de urmărire penală și acordul de recunoaștere a vinovăției au fost trimise Tribunalului Maramureș.