Artista Sonia Codorean şi invitaţii săi, la Teatru

47 de ani de activitate artistică

Duminică, 19 noiembrie, de la ora 19, publicul este invitat la Teatrul Municipal Baia Mare, la spectacolul muzical ”Și-astă noapte n-o fost noapte”, susținut de artista Sonia Codorean alături de invitații săi, soliștii Diana Topan, Andrei Petruș și instrumentistul Florin Varga. Spectacolul prilejuiește întâlnirea emoționantă cu artista Sonia Codorean, la aniversarea a 47 ani de activitate artistică pe scena băimăreană. Spectacolul reunește cântece și doine ro­mâ­nești pe cale de dispariție. „În acompaniamentul pianistic al muzicianului Călin Ionce, paleta interpretării muzicale a Soniei Codorean este definită de stilul dinamic, jucăuș, în registru grav, cu inflexiuni de jazz, de un rafinament coloristic aparte”. Cu această ocazie, Sonia Codorean își va lansa albumul aniversar “Și-astă noapte n-o fost noapte”, în spatele căruia stă dragostea sa nemărginită pentru folclor.

Evenimentul va fi ur­mat de o sesiune de autografe, iar încasările obținute din vânzarea CD-urilor vor fi donate către Asociația Fight for Animals Baia Mare.

Spectacolul durează 80 de minute, iar prețul unui bilet este 20 lei.