Confruntare cu revelaţia debutului de sezon

Ştiinţa Explorări Baia Mare primeşte duminică, de la ora 12, vizita revelaţiei începutului de sezon, CSM Corona Braşov, grupare care conduce Divizia A1 de volei masculin.

În schimb, voleibaliştii antrenaţi de Marius Botea nu au un debut de campionat aşa cum şi-ar fi dorit şi din această perspectivă vor avea o confruntare dificilă. Explorări este pe locul 10 în acest moment, cu numai 3 puncte, iar gruparea de sub Tâmpa este în fruntea eşalonului de elită, cu 13 puncte, cu menţiunea că are un meci în plus faţă de campioana Arcada din Galaţi.

Meciul de mâine va fi arbitrat de Paul Szabo-Alexi şi Mircea Rus.

Program etapa 6

• Sâmbătă, 18 noiembrie: CSA Steaua Bucureşti – CSU Universitatea de Vest Timişoara (ora 17); SCM Zalău – CS Rapid Bucureşti (ora 18); CS Universitatea Cluj-Napoca – CS Unirea Dej (ora 18); SCMU Craiova – CSM Arcada Galaţi (ora 18); CS Dinamo Bucureşti – CSM Constanţa (ora 19).

• Duminică, 19 noiembrie: CS Ştiinţa Explorări Baia Mare – CSM Corona Braşov (ora 12).