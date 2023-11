Liderul a învins meritat

• Știința Explorări Baia Mare – CSM Corona Brașov 1-3 (25-21, 17-25, 17-25, 16-25)

Liderul Diviziei A1 la volei masculin a învins meritat, duminică, și în deplasarea de la Știința Explorări Baia Mare, scor 1-3 (25-21, 17-25, 17-25, 16-25), și și-a consolidat poziția în fruntea eșalonului de elită. Disputa a contat pentru etapa a șasea și s-a desfășurat în Sala Polivalentă “Lascăr Pană”.

Localnicii s-au ridicat la nivelul liderului doar în primul set, adjudecat la mare luptă – 25-21, după o revenire extraordinară a băieților antrenați de Marius Botea, conduși în cea mai mare parte. În restul actelor, jocul a surâs formației de sub Tâmpa, care a plecat cu toate punctele după acontarea celor trei seturi aproape la indigo – 17-25, 17-25 și 16-25.

• Știința Explorări Baia Mare: Csanad 13 puncte (1 blocaj), Da Silva Santos 10 p (1 as, 1 blocaj), Cheagă 10 p, Bălăi 9 p (1 blocaj), Breban 7 p (2 blocaje), Crișan 3 p (1 as), Mesquita Campos 1 p, Crișan 1, Bouleau (libero). Antrenori: Marius Botea, Sorin Pop și Gheorghe Socaciu.

• CSM Corona Brașov: Colito 18 p (2 blocaje), Oliveira 12 p (1 as, 2 blocaje), Gommans 12 p (1 blocaj), Lupu 11 p (6 blocaje), Magdaș 8 p (2 ași, 1 blocaj), Rusmir 5 p (3 blocaje), Stojsavljevic 2 p (1 blocaj), Kantor (libero). Antrenor: Laurențiu Lică.

Rezultate etapa 6: CSA Steaua București – CSU Universitatea de Vest Timișoara 3-0; SCM Zalău – CS Rapid București 1-3; CS Universitatea Cluj-Napoca – CS Unirea Dej 0-3; SCMU Craiova – CSM Arcada Galați 0-3; CS Dinamo București – CSM Constanța 3-1; CS Știința Explorări Baia Mare – CSM Corona Brașov 1-3.

Etapa viitoare (sâmbătă, 25 noiembrie): CSM Constanța – Steaua București; SCMU Craiova – Dinamo București; Unirea Dej – Arcada Galați; Rapid București – Universitatea Cluj-Napoca; CSM Corona Brașov – SCM Zalău; CSU Universitatea de Vest Timișoara – Știința Explorări Baia Mare.