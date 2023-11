Duminică, 19 noiembrie 2023, a XXVI-a după Sfintele Rusalii, când se citeşte Sfânta Evanghelie cu Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească la biserica „Buna Vestire”, Baia Mare, cu ocazia împlinirii a două decenii de la sfinţirea spaţiului de la demisol, biserica de jos, şi a rostit cuvânt de învăţătură, preot paroh Dr. Florin Codrea.

„La împlinirea a două decenii de la binecuvântarea spaţiului de la demisolul bisericii „Buna Vestire” din municipiul Baia Mare, din cartierul Bogdan Vodă, binecuvântare pe care am săvârşit-o împreună cu Înaltpreasfinţitul, vrednic de pomenire Părinte Arhiepiscop Justinian, şi care a fost locul de slujire până ce s-au mutat părinţi şi credincioşi în spaţiul de sus, iată am revenit în această parohie dinamică, ce are peste 3.000 de credincioşi, a pornit ca parohie în anul 2.000, şi s-a dezvoltat foarte frumos, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. A fost o necesitate pastoral-misionară pentru această parte a oraşului Baia Mare. Au continuat lucrările de zidire a bisericii de sus, astăzi este aproape pregătită pentru slujba de târnosire, care, într-un an sau doi, va avea loc, poate la un sfert de secol de la pornirea acestei parohii, în 2025 să sfinţim şi această biserică, întrucât avem tradiţia ca în fiecare an să sfinţim o biserică din oraşele mari, şi până atunci vor fi desăvârşite toate lucrările. Parohia, astăzi păstorită de Părintele Florin Codrea, împreună cu Părintele Călin Iosip, are activităţi catehetice frumoase, fac cateheză cu peste 100 de copii. Au activităţi cultural-teologice, are o revistă numită „Buna Vestire”, care apare bianual, au activităţi social-filantropice şi există un proiect, care este în curs de derulare, a unui centru cultural-social, numit „Martirya” şi care va face posibilă ca, pe lângă activitatea pastoral-misionară, care este o datorie, face parte din atribuţiile fiecărui preot, nu-i o activitate pentru care să fim mereu suficient de mulţumiţi ca şi slujitori. Biserica astăzi trebuie să vină în întâmpinarea bătrânilor, care au nevoie de ajutor, să-i îngrijească şi să-i asiste, să-i ocrotească şi să le arate iubire şi să vină în întâmpinarea tineretului, care are nevoie multă de cateheză, are nevoie de Biserică şi de Hristos, pentru că-i o lume rătăcitoare şi capcane ucigătoare la tot pasul în societatea de astăzi şi Biserica trebuie să-şi educe preoţii, să educe tinerii de mâine, care vor fi viitorul Bisericii şi să facă activităţi culturale, care să aducă în conştiinţa credincioşilor sentimentul că nu sunt doar creştini, ci sunt şi misionari, sunt şi apărători prin tot ce îi învaţă părinţii Bisericii noastre în lucrarea lor pastoral-misionară, cultural-teologică şi social-filantropică şi activităţi cu tineretul. Ne bucurăm din suflet că am revenit la aceast soroc, săvârşind Sfânta Liturghie spre bucuria părinţilor slujitori, a Consiliului Parohial şi a credincioşilor şi să dăm mulţumire Maicii Domnului, care este ocrotitoarea acestei biserici, deoarece este aşezată sub ocrotirea parznicului Bunei Vestiri, de altfel aşa se şi numeşte Parohia „Buna Vestire” din cartierul Bogdan Vodă Baia Mare. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”

Sfânta Liturghie Arhierească

Soborul a fost alcătuit din Pr. Virgil Jicărean, consilier eparhial pentru patrimoniu sacru şi pictură bisericească, Pr. Andrei Emil Pop, inspector eparhial, Pr. Fabian Coroian, protopopul de Baia Mare, Pr. Asist. Univ. Dr. Ioan Marius Sabău, de la Catedrala Istorică, Pr. Vasile Fodoruţ, inspector social, parohul bisericii „Sfântul Iosif Mărturisitorul”, Pr. Dr. Florin Codrea, paroh, Pr. Călin Iosip, coslujitor, muzeograf, Pr. Gheorghe Codrea, ctitor, preot emerit, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeş, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, consilier eparhial pentru administrarea Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare, Diac. Daniel Lihet, slujitor la această biserică.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Florian Vois, şi de Corul „Buna Vestire” al parohiei, condus de teologul Răzvan Timiş.

Între oficialităţi s-au aflat deputatul Gabriel Valer Zetea, membru în Adunarea Naţională Bisericească, deputatul Călin Bota, Doru Lazăr, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Maramureş, consilierul judeţean Ileana Moga şi alţii.

Cuvântul de învăţătură

„Am intrat în Sfântul Post al Naşterii Domnului, care începe la 15 noiembrie şi se termină în ajunul Crăciunului, adică în 24 decembrie. Este un post de 40 de zile sau de 6 săptămâni. Este un post pregătitor pentru praznicul ce urmează, este un post mai puţin aspru, deoarece este dezlegare la peşte, vin şi untdelemn sâmbăta şi duminica, aşa precum scrie în calendar. Ar fi dezlegare pentru cei ce ţin toate posturile, dar ştiţi cum suntem noi, creştinii, şi Postul Mare uneori ne este greu să-l ţinem, fie din cauza serviciului pe care-l avem sau a mediului în care trăim şi atunci creştinii, când îi întreabă preotul, la mărturisit, ai ţinut post?, Postul cel Mare măcar l-ai ţinut? Am ţinut, Părinte, prima şi ultima săptămână, ca să mă pregătesc, ca să mă spovedesc şi să mă împărtăşesc. Nu-i rău nici aşa. Totuşi există conştiinţă creştină, dar rânduielile Bisericii sunt acelea cuprinse în calendar şi pe care slujitorii lui Dumnezeu trebuie să le ţină cu sfinţenie, pentru că… nu-i de glumit. Nu putem vorbi despre post dacă noi înşine nu postim. Nu mai vorbim de monahi. Călugării din mănăstiri ţin posturile şi toate rânduielile cu sfinţenie… Noi, ca şi creştini, suntem îndatoraţi să înţelegem viaţa pe care o trăim şi pe care ne-am asumat-o din momentul în care ne-am născut într-o familie creştină cu principii morale sănătoase, cu rânduieli sfinte şi atunci aşa creştem. Spunem în dreapta credinţă şi-n rânduială, nu în restricţii şi reguli. Nu le numim noi aşa în Biserică. Rânduieli şi tradiţii sfinte se numesc în Biserică, ce se transmit de la copii şi apoi la nepoţi. Şi din moşi-strămoşi. Şi sunt mai sfinte decât legile scrise, pentru că fac parte din viaţa noastră întreagă.”

Distincţii

Vasile Hoban, cântăreţul bisericii de un sfert de secol, a fost distins de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin cu Ordinul „Preot Nicolae Gherman”.

Nicolae Podină a fost distins, post-mortem, cu Medalia „Justinian Arhiepiscopul” pentru tot ce a făcut pentru biserică.

Diploma Anului omagial au primit consilierii bisericeşti Traian Peter, Gheorghe Iluţ, Ioan Tătar, Traian Dumuţa, Ioan Zoicaş şi Ioan Ţară, Livia Sabo şi Cecilia Şimon, membre ale Comitetului de Femei, şi Letiţia Dănescu, membră a corului „Buna Vestire”.

„Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin al Maramureşului şi Sătmarului, care, alături de Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Justinian, la 3 noiembrie 2003, sfinţea biserica demisol a parohiei noastre, astăzi a poposit în mijlocul nostru, pentru a aduce arhiereasca binecuvântare în mijlocul unei comunităţi care i-a dorit prezenţa şi l-a primit cu bucurie, iar dânsul a răspuns pe măsură, aşa cum, ca de obicei, ne-a obişnuit, ca părinte sufletesc al întregii Eparhii, a spus Părintele paroh Dr. Florin Codrea. Suntem bucuroşi şi împliniţi pentru faptul că timp de 20 de ani în biserica „Buna Vestire” timp neîntrerupt s-a săvârşit Sfânta Liturghie şi s-au făcut toate slujbele pentru slava lui Dumnezeu şi spre folosul tuturor celor care au păşit pragul acestei biserici. Am avut o zi cu totul deosebită şi-I mulţumim lui Dumnezeu pentru acest privilegiu duhovnicesc pe care l-am parcurs împreună ca o familie strâns unită în jurul Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Pentru toate, lui Dumnezeu slavă!”

Andrei Fărcaş, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”