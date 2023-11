Se strânge cureaua în instituțiile publice: fără hârtie, combustibili și reparații curente

Austeritatea impusă în instituțiile publice duce la grave sincope în derularea activității. Instituțiile s-au trezit la final de an fără combustibili, hârtie sau fără posibilitatea de a opera reparațiile curente, indiferent de urgențele avute în vedere.

Oficialii Instituției Prefectului Maramureș au semnalat că se află în aceeași situație semnalată de sindicaliști, adică au rămas fără hârtie. Nici Poliția, SMURD-ul sau Inspectoratul pentru Situații de Urgență nu sunt avantajate, pentru că în cazul defecțiunilor apărute la autospeciale, trebuie să facă demersuri direct la Guvern și să aștepte Memorandumul, apoi plimbarea hârtiilor pe la ministere și ulterior deblocarea și alocarea fondurilor necesare.

În cadrul comisiei de dialog social, convocată la Palatul Administrativ din Baia Mare, liderul Blocului Național Sindical Maramureș (BNS), Ionuț-Andrei Pop, a tras un semnal de alarmă cu privire la efectele negative pe care le va avea austeritatea instituțională impusă prin OUG 90/2023.

„Limitarea pentru categoria Reparații curente ar putea duce la neglijarea întreținerii clădirilor parcurilor auto și a infrastructurii, cu potențiale consecințe asupra siguranței și durabilității acestora. Această măsură va afecta în mod dramatic inclusiv instituțiile publice care furnizează servicii publice esențiale precum Poliția, Ambulanța, IGSU, Armata, ANAF etc., prin aceea că nu vor mai putea angaja reparații curente la autoturisme/ autospeciale, aspect care va determina scoaterea din uz a acestora sau utilizarea lor în condiții improprii din perspectivă tehnică, ceea ce va genera riscuri suplimentare din perspectiva sănătății și securității în muncă. Să luăm în considerare că la SMURD se vor strica 4 ambulanțe și nu vor avea posibilitatea să angajeze cheltuieli pentru reparații curente. La CAS le pică serverul. Nu vor putea angaja cheltuieli. Sau cade o centrală termică. Aceste cheltuieli pot fi aprobate pe memorandum. Dar și dacă merge cu viteza luminii tot durează o săptămână. Memorandumul se va aproba în ședința de Guvern care e o dată pe săptămână, până merge la ministere, până se aprobă suma, până se deblochează, durează”, a punctat Ionuț-Andrei Pop.

Pe de altă parte, austeritatea instituțională poate conduce la restricții semnificative în ceea ce privește accesul la resurse esențiale, precum furnituri de birou, tehnică IT, pregătire profesională și consultanță specializată.

„Există foarte multe motive de îngrijorare. În ultima parte a anului, instituțiile publice nu își vor mai putea cumpăra hârtie, combustibili. Gândiți-vă la ambulanță, pompieri, poliție etc. Nu poți să anticipezi câtă hârtie vei consuma până la finalul anului, cât combustibil vei consuma până la finalul anului, ce intervenții ai, la ce distanță trebuie să te deplasezi”, a mai arătat liderul BNS Maramureș. De altfel, subprefectul județului Maramureș, Eniko Krizsanovszki recunoaște că instituția a rămas deja fără hârtie și e doar începutul austerității.

Totodată, liderul BNS, Ionuț-Andrei Pop a criticat modificările aduse de legea 296/2023 care limitează “drepturile salariale, inclusiv drepturile de masă ale angajaților, se blochează angajările pe noile posturi. Măsura afectează limitat companiile, dar pe linia unor instituții publice este extrem de dificilă, deoarece majoritatea instituțiilor publice au un deficit acut de personal. Va genera blocaje. Să luăm ca exemplu, segmentul ordine publică, siguranță națională unde există un singur om care acoperă vreo 3 posturi”. Sindicalistul a evidențiat și efectele negative pe care le generează impozitarea suplimentară a instituțiilor bancare și majorarea impozitului pentru microîntreprinderi: creșteri de prețuri și închiderea afacerilor autohtone.