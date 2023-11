Reuniune de excepție la Centrul Universitar Nord • Prima promoție Filozofie-Jurnalism s-a întâlnit după 20 de ani

Într-un cadru plin de emoție și nostalgie, Centrul Universitar Nord din Baia Mare a găzduit vineri, 17 noiembrie, întâlnirea după 20 de ani a primei promoții care a finalizat cu succes cursurile specializării Filozofie-Jurnalism, pe atunci parte a Universității de Nord Baia Mare. Specializarea, inițiată cu pasiune și viziune de către profesorul universitar doctor Petru Dunca, a devenit în timp un pilon important în formarea tinerilor interesați să exploreze filozofia și jurnalismul. Întâlnirea a fost cu atât mai deosebită cu cât a avut loc în preajma Zilei Internaționale a Filozofiei și, simbolic, chiar de Ziua Internațională a Studenților.

Această reuniune a fost mai mult decât o simplă sărbătoare a absolvirii; a fost o ocazie pentru absolvenți să împărtășească amintiri, să reflecteze asupra experiențelor acumulate și să-și consolideze legăturile formate în timpul studiilor.

Profesorul Petru Dunca a fost prezent, aducând cu el mândria pentru realizările obținute de această promoție în dezvoltarea și consolidarea specializării.

„Eu sunt, practic, fondatorul acestei specializări, iar ideea mi-a venit când eram la Perugia, Italia. Toate universitățile vechi au prima dată filozofie după aceea teologie. Atunci am zis că vin acasă și fac demersurile pentru fundamentarea specializării Filozofie și dvs. ați fost primii, iar alături de colegii mei deosebiți am construit împreună această instituție. A fost prima specializare Filozofie-Jurnalism”, a punctat prof. univ. dr. Petru Dunca.

Acesta a evidențiat importanța și rezistența specializării Filozofie-Jurnalism în cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare, comparând-o cu situația altor centre din țară care au dispărut în timp.

Prof. univ. dr. Petru Dunca a expus faptul că, în timp ce alte centre au desființat programe similare, specializarea Filozofie din Baia Mare a rămas activă și puternică.

„Important e că noi am rezistat, în timp ce foarte multe centre din țară au dispărut. Când a fost comisia de evaluare, președintele a întrebat cum am rezistat pentru că, la Oradea, spre exemplu, Filozofia s-a desființat în urmă cu 10 ani. Faptul că am rămas se datorează eforturilor pe care le facem cu toții, prin faptul că dvs. ați fost alături de noi cu fiecare generație. Lucrurile au mers foarte bine, au fost proiecte internaționale la Filozofie, pe urmă a venit masteratul care a susținut secția de Drepturile Omului și Școala doctorală”, adăugat prof. univ. dr. Petru Dunca.

Dunca a punctat și faptul că specializarea Filozofie este rară în țară, cu doar cinci astfel de specializări și cinci școli doctorale.

Prof. univ. dr. Petru Dunca a sugerat și caracterul distinctiv și importanța deosebită a acestei specializări.

„Sunt numai cinci specializări în țară (de Filozofie, n.r.), ca și cinci școli doctorale. A fost dificil la întemeiere pentru că trebuia să vă dați licența la altă universitate, la cea din Iași. Aici ne-a sprijinit regretatul academician Teodor Dima. Instituțiile se fac cu greu și foarte ușor dispar. Foarte greu le poți păstra. Important e că dvs. ați fost alături de noi și ați pus bazele acestei instituții, specializări care trebuie să meargă mai departe”, a mai spus prof. univ. dr. Petru Dunca.

Prezentă la reuniune a fost și prof. univ. dr. emerit Georgeta Corniță care și-a început declarația exprimând recunoștința pentru “aportul deosebit” al profesorului Petru Dunca.

„Cu acest prilej aș vrea să recunosc aportul deosebit al profesorului Petru Dunca. El a fost cel care a luptat, care a găsit toate soluțiile posibile de a înființa Filozofie-Jurnalism și, așa cum spunea și el, practic, la baza vieții noastre, a oricăruia dintre noi, stă un grăunte de filozofie. Dacă nu îl avem, întotdeauna vom fi puțin mai săraci”, a mărturisit prof. univ. dr. emerit Georgeta Corniță.

Profesoara a menționat și legătura stabilită cu Filozofia, care a avut un impact semnificativ asupra carierei sale.

„Legătura asta pe care am stabilit-o cu Filozofia m-a influențat foarte mult pentru că, după aceea, mi-a plăcut atât de mult partea filozofică a semioticii încât am predat cu atât de mare plăcere semiotica cunoscând suportul pe care se baza disciplina respectivă”, a precizat prof. univ. dr. emerit Georgeta Corniță.

Prof. Simona Popescu, absolventă a acestei specializări, actualmente director al Colegiului Tehnic “George Barițiu” Baia Mare, a împărtășit emoțiile acestui moment, evidențiind că a fost prima dată când absolvenții acestei specializări s-au întâlnit într-un cadru formal și cu atât de mulți dintre foștii colegi.

“E prima dată când ne revedem într-un cadru formal și e prima oară când reușim să ne vedem într-un număr atât de mare. Sporadic, ne-am mai întâlnit, prin natura profesiilor pe care astăzi le practicăm, dar într-un cadru oficial și într-un număr atât de mare, cu aproape o prezență de 95%, exceptând colegii care sunt stabiliți peste Ocean, suntem prezenți cu toții. Mai mult, surprinzătoare și plăcută e reacția dascălilor noștri, a profesorilor universitari, care s-au mobilizat într-un timp atât de scurt să fie prezenți în număr mare”, a menționat prof. Simona Popescu.

Printre absolvenții acestei specializări este și Doru Dăncuș, acum viceprimar al municipiului Baia Mare.

Acesta a evidențiat recunoștința și satisfacția pentru experiența avută în cadrul specializării Filozofie-Jurnalism la Universitatea de Nord din Baia Mare.

„Până ce am ajuns la Filozofie-Jurnalism, am mai încercat și în alte domenii, Educație fizică și sport, am vrut să fac trei facultăți într-una, dar m-a determinat dorința mea de a începe o viață publică și am considerat că, fără o comunicare eficientă, este destul de greu să poți să te impui și să-ți transmiți gândurile și mesajele. Mai mult decât atât, faptul că profesorul universitar Petru Dunca e o cunoștință mai veche, cu care am colaborat la școala din Ieud, la școala generală, unde mi-a fost profesor, m-a determinat să încerc această specializare și nu regret”, a declarat Doru Dăncuș.

Viceprimarul a apreciat și calitatea corpului profesoral, menționând impactul pe care acesta l-a avut asupra primei promoții de “filozofi-jurnaliști”.

„Mă bucur să mă întâlnesc și să colaborez cu foștii mei colegi. Tot timpul ne mândrim că suntem absolvenți de Filozofie-Jurnalism, practic prima promoție. Am dat examenul de licență cu profesori de la Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iași, un corp profesoral de elită și cred că se simte, se vede acest lucru”, a conchis Doru Dăncuș.