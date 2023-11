Pe urmele unui șofer teribilist, între Baia Sprie și Cavnic

Miercuri seara, în jurul orei 22:35, polițiștii au fost sesizați că, în localitatea Șurdești, un conducător auto a fost șicanat și blocat în trafic de către un autovehicul de teren (cu volan pe partea dreapta).

Polițiștii s-au deplasat în zona indicată de apelant și pentru că autoturismul căutat nu se mai afla pe șosea, iar cele două autoturisme se deplasau spre Cavnic, au solicitat sprijinul colegilor din Cavnic.

La un moment dat, polițiștii au auzit motorul unui autovehicul la turație mare, în spatele unei cariere de piatră, unde cele două echipaje de poliție au continuat căutările. Peste o vale, polițiștii au observat autoturismul de teren cu semnalmentele indicate de apelant.

De la volan a coborât un bărbat care nu s-a supus solicitărilor de a prezenta un act de identitate și permisul de conducere, fiind necesară încătușarea lui și conducerea la sediul Poliției în vederea identificării.

Din verificări, s-a stabilit că tânărul, în vârstă de 28 de ani, nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

De asemenea, a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care i-au fost recoltate probe biologice de sânge.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui vehicul fără permis și sub influența alcoolului.