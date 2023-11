Față nouă a zonei pieței agroalimentare din Baia Sprie

Lucrările de modernizare a spațiului cuprins între piața agroalimentară și liceul din Baia Sprie s-au încheiat. Acestea au schimbat complet fața zonei. Urmează și alte asemenea investiții pe raza orașului.

„Pas cu pas schimbăm înfățisarea orașului. Cu fiecare îmbună­tățire adusă reușim să schimbăm detalii care per ansamblu vor alcătui o imagine reîmprospătată a orașului. Zona pieței agroalimentare a beneficiat în acest an de atenția noastră odată cu finalizarea și darea în folosință a halei de lactate. Parcarea care deservește Liceul Tehnologic de Transporturi Auto a fost reabilitată. La fel și pasajul liceu – piață. Am considerat că trebuie să fie eliminat și grupul sanitar care deservea piața, odată cu posibilitatea deservirii acesteia de grupul sanitar din hala de lactate. A apărut apoi necesitatea montării unui gard de protecție către Săsar, atât cu rol de protecție, cât și estetic. Fiecare detaliu contează, fiecare aspect care poate fi îmbunătățit este important. În acest moment zona este curată, securizată și plăcută estetic. Așa procedăm și vom proceda și în alte zone. În acest fel vom reuși să schimbăm treptat fața orașului, atât prin fonduri nerambursabile, cât și prin resurse bugetare proprii”, a spus Sebas­tian Alin Bîrda, primarul din Baia Sprie.