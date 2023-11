În Baia Mare și alte trei localități, program inovator de nutriție și sport pentru copii

De ceva vreme, Dorina Bud se evidențiază în spațiul local ca un lider în domeniul nutriției și fitnessului. Cu patru săli de antrenament deschise în județ și peste 250 de clienți care au beneficiat de ghidarea ei expertă, Dorina a devenit un nume de referință în transformarea stilului de viață sănătos. Recent, și-a extins ariile de influență aducând un plus semnificativ în lupta împotriva obezității în rândul copiilor. Dorina a lansat un program inovator dedicat celor mici, concentrându-se asupra problemelor de alimentație și promovând un stil de viață activ și echilibrat. Mulți dintre acești copii, cu provocări de greutate și obiceiuri alimentare nesănătoase, au găsit sprijin și îndrumare în cadrul acestui program.

• „mi-am zis că trebuie să schimb viețile oamenilor”

Dorina are 36 de ani și mărturisește că a început propriul proces de schimbare acum trei ani și jumătate, în timpul carantinei. În acest context, avea probleme de sănătate și se afla acasă cu copiii, perioadă în care recunoaște că și-a neglijat sănătatea.

„Am început să lucrez la propria schimbare în urmă cu trei ani și jumătate. Eram în carantină, în Spania, aveam anumite probleme de sănătate și stăteam doar acasă cu copilașii, timp în care m-am neglijat total. Așa mi-am adus aminte de produsele unei companii internaționale. Am început să schimb obiceiurile alimentare și am realizat că cea mai importantă e sănătatea. Ulterior, am abordat teme de nutriție, online, m-am instruit, iar în prima lună aveam deja rezultate”, povestește Dorina.

Tânăra a observat că, în timpul carantinei, oamenii au experimentat stări de depresie, neglijare a sănătății, lipsă de activități care le aduc plăcere și o limitare în viața de zi cu zi.

„Ce am simțit în carantină a fost că oamenii erau deprimați, nu au avut grijă de ei, de sănătatea lor, nu au făcut ceea ce le plăcea, erau limitați, cu multe frici. De aceea, mi-am zis că trebuie să schimb viețile oamenilor. Așa că fac această muncă de consultanță pentru că misiunea mea este să ajut oamenii, să devină cea mai bună versiune a lor”, arată Dorina.

• Baia Mare, Târgu Lăpuș, Lăpuș și Băiuț

În continuarea deciziei de a integra sportul în viața sa, tânăra a luat măsuri concrete, cumpărând o sală de sport și absolvind un curs de antrenor de fitness. Într-un interval relativ scurt de timp (șase luni), Dorina menționează că a reușit să sprijine aproximativ 250 de persoane.

„După trei luni, am venit în România și am înțeles că nu doar alimentația este importantă, cât și sportul. M-am decis, mi-am cumpărat o sală de sport, am făcut cursul de antrenor de fitness și mi-am spus că trebuie să mă ajut și pe mine, dar și pe alții. Am început să practic sportul cu persoanele, să facem antrenamente, am cumpărat un aparat X Body, la Târgu Lăpuș, m-am extins și în Baia Mare, Lăpuș și Băiuț. Și, în timp de șase luni de zile, am sprijinit deja în jur de 250 de persoane”, spune tânăra.

În ceea ce privește deschiderea față de schimbările în stilul de viață sănătos, tânăra recunoaște că oamenii sunt diferiți, iar vizavi de stilul ei de abordare, Dorina efectuează o evaluare inițială, fie la sală, fie online, pentru a înțelege starea actuală a clienților săi.

• „eu doar le arăt drumul”

Acest proces include o analiză a valorilor corporale și o scanare pentru a identifica nevoile specifice ale fiecărei persoane.

„Unii sunt foarte deschiși, alții nu. Cum reușesc să îi duc pe flux, pe un stil de viață sănătos? Le fac o evaluare prima dată, fie la sală, fie online, cei care vin la mine le fac o scanare pe un cântar care arată valorile corporale, le fac o fișă în care vedem starea actuală, iar ei văd unde se situează și ce schimbări au de făcut. Eu atunci le ofer programul meu, pe alimentație, nutriție, pe partea de sport. Și le spun că voi fi alături de ei. Unii acceptă, alții nu sunt pregătiți să facă schimbări în stilul lor de viață, dar ulterior mă urmăresc pe mine și mă contactez. Fiecare persoană hotărăște când e pregătită să facă schimbarea. Eu doar le arăt drumul”, motivează tânăra.

Unii oameni obișnuiesc, însă, să se adreseze pentru ajutor doar atunci când se confruntă cu probleme de sănătate sau când se simt rău, mai spune Dorina. Alții vin, în schimb, cu cunoștințe existente și doresc să înceapă un stil de viață sănătos pentru a preveni problemele de sănătate.

• „oamenii vin când au probleme de sănătate”

Grupele de vârstă ale celor care apelează la un consultant de nutriție sunt cuprinse între 16 și 60 de ani ceea ce sugerează că interesul pentru un stil de viață sănătos traversează diferite etape ale vieții.

„De obicei, oamenii vin când au probleme de sănătate, când nu se mai simt bine. Unii au anumite cunoștințe și încep acest program pentru a preveni, pentru a nu ajunge ca alții, vor să aibă un stil de viață sănătos sau un corp pe care îl doresc. Grupele de vârste: între 16-60 de ani, dar sunt persoane care schimbă obiceiuri alimentare chiar și la 57 de ani. Oamenii sunt deschiși în prezent, mult mai deschiși spre alimentație sănătoasă și sport, inclusiv din mediul rural. Cred că carantina i-a făcut mai conștienți cât e de importantă sănătatea”, explică tânăra.

Dorina a început de curând și un program în care lucrează cu copiii cu vârste cuprinse între 4 și 12 ani. Activitățile sportive au fost adaptate pentru fiecare copil în parte și au un caracter ludic.

• sport prin joacă

După antrenamente, se discută despre importanța fructelor și legumelor, oferindu-le copiilor oportunitatea de a le degusta și înțelege beneficiile acestora.

„Vreau să le implementez și copiilor ce trebuie să mănânce, importanța sportului. Fac o oră cu ei, adaptez programul pentru fiecare copil în parte, facem sport prin joacă, iar la final le spun despre fructe legume, le dau să deguste, le vorbesc despre importanța lor, beneficiile lor. Sunt super în­cân­tați și asta îmi place. Mai ales că vin copii cu probleme de greutate, obezitate, obișnuiți cu fast-fooduri și sucuri”, punctează Dorina.

Tânăra îi susține atât pe adulți, cât și pe copii menținând legătura cu ei prin intermediul grupurilor de suport online în care se discută despre teme de nutriție și se promovează conceptul de farfurii echilibrate.

“Fac toți pașii aceștia pentru ca ei să conștientizeze că nu trebuie să se înfometeze. Ei pot slăbi mâncând ce trebuie și când trebuie. Și, astfel, se mențin foarte ușor pentru că au sprijinul comunității și al meu”, conchide Dorina.