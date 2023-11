În Borșa, delegație din Ucraina, la discuții privind proiecte comune

Primăria Borșa a fost, zilele acestea, gazda vecinilor din Ucraina – Comuna Boian. Delegația ucraineană a vizitat mai multe obiective importante din oraș, dar a și purtat discuții despre implementarea unor proiecte comune.

„Când vorbești «aceeași limbă» poți colabora în toate domeniile: cultură, economie, turism, educație. Am avut cel mai bun exemplu în acest sens zilele trecute când am fost gazdă pentru o delegație din Ucraina, din Comuna Boian, localitate în care 95% din populație este formată din etnici români. Grupul a fost condus de primarul Aurel Babii, alături de angajați din primărie. Împreună, am vizitat Școala Gimnazială Nr. 9, Telegondola și Pârtia Olimpică. Am purtat apoi discuții referitoare la posibilitatea de accesare a fondurilor europene prin programele transfrontaliere, colaborarea în domeniul cultural și schimburi economice”, a explicat Ion Sorin Timiș, edilul din Borșa.