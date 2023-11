Legea ”2 Mai”, votată în Plenul Senatului!

Cristian Niculescu-Țâgârlaș: ”Aprobarea proiectului Legii 2 Mai reprezintă finalitatea unei inițiative legislative vitale pe care am susținut-o alături de colegii mei liberali și Ministerul Justiției, o zi remarcabilă pentru toți cei implicați și preocupați în asigurarea siguranței noastre și a generațiilor viitoare”

Dacă proiectul va deveni lege, după aprobarea sa în Camera Deputaților, se va elimina posibilitatea suspendării executării pedepsei sub supraveghere pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de droguri de mare risc şi trafic internaţional de droguri de mare risc, în plus vor crește de la 2 – 7 ani la 3 – 10 ani pedepsele prevăzute pentru efectuarea de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.

Legea vizează modificări la două acte normative cu incidență asupra domeniului drogurilor: Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri și Legea nr. 194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.

Dacă se ia în considerare faptul că în anul 2023, până la finele lunii septembrie, numărul cau­zelor de soluționat a fost de 22.135, față de 18.233 în aceeași perioadă din 2022, din care 10.780 de dosare au fost nou înregistrate, față de 8.484 în aceeași perioadă a anului 2022, că cea mai mică vârstă de debut declarată a consumului de substanțe psihoactive este de 12 ani, iar 47% dintre traficanții de droguri condamnați în 2022 au primit închisoare cu suspendare, există motivația clară a urgenței legislative.

În acest context, Le­gea ”2 Mai” are ca scop protejarea tinerilor, dar și a societății în ansamblu, prin abordarea exigentă a provocărilor actuale legate de creșterea alarmantă a consumului de droguri, aspect ce impune luarea unor măsuri concrete de natură a preveni producerea unor evenimente precum tragedia din localitatea 2 Mai.

”Această lege reprezintă un angajament puternic față de sănătatea socială și siguranța vieții comunităților noastre. Sunt profund recunoscător pentru sprijinul colegilor senatori și pentru eforturile comune depuse în scopul creării unei societăți mai sigure pentru toți românii. Împreună, putem schimba lucrurile și construi un viitor mai bun”, a concluzionat senatorul Cristian Niculescu-Țâgârlaș – președintele Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului României.