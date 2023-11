Sancțiuni aplicate de ITM în industria extractivă și în exploatările forestiere

Mai multe acțiuni de control au efectuat inspectorii de muncă maramureșeni, în lunile septembrie-octombrie. Verificările au vizat modul de respectare a prevederilor legale, a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă, în domeniile transporturilor rutiere, industria extractivă de suprafață și exploatare forestieră și transport tehnologic a masei lemnoase.

În domeniul transporturilor au fost efectuate 9 controale, fiind identificate 5 neconformități, pentru care au fost dispuse măsuri de intrare în legalitate și au fost aplicate 5 sancțiuni contravenționale sub forma avertismentului. În schimb, în domeniul industriei extractive de suprafață – cariere și balas­tiere, cele 15 controale s-au lăsat cu 19 sanc­țiuni contravenționale, din care 2 amenzi în sumă de 8.500 lei și a fost dispusă măsura opririi din funcțiune pentru două echipamente de muncă. În acest domeniu, inspectorii de muncă au identificat 9 neconformități pentru care au fost dispuse măsuri de intrare în legalitate. Printre deficiențele constatate se numără: lipsa de protectori la echipamentele de muncă, lipsa legăturilor sau verificare a legăturilor la centurile de împământare, instruiri insuficiente etc.

În domeniul exploatării în parchete forestiere și transportul tehnologic a masei lemnoase, au fost realizate 19 controale, fiind identificate 32 de neconformități pentru care au fost dispuse măsuri de intrare în legalitate. Au fost aplicate 32 de sancțiuni din care 3 amenzi în valoare totală de 15.000 lei și a fost dispusă oprirea din funcțiune a 7 echipamente de muncă. Cele mai frecvente deficiențe constatate în acest domeniu sunt: lipsa autorizației ISCIR la macaraua de pe autoplatforma de transport bușteni, neutilizarea echipamentelor individuale de protecție, nu este realizată delimitarea locurilor periculoase și dificile de exploatat etc.