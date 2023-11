Un altfel de Crăciun va fi organizat de bisericile și cultele din Sighet

Primăria Sighetu Marmației a lansat o propunere către bisericile și cultele religioase din municipiu de a organiza sărbătoarea Crăciunului în acest an. Răspunsul tuturor a fost unul plin de entuziasm.

„Ne apropiem de sărbătoarea cea mai așteptată și îndrăgită din an, Crăciunul. Pregătirile au început, iar noi, administrația publică locală am gândit să vă propunem un altfel de Crăciun, care de fapt este o reîntoarcere la mesajul pe care această sărbătoare creștină aduce an de an în fiecare comunitate. În acest sens, în cadrul unei întâlniri organizate la Primăria Sighet, am lansat invitația tuturor reprezentanților bisericilor și cultelor din oraș de a organiza împreună un eveniment care să ajungă la sufletul fiecărui creștin. Răspunsul a fost unul pozitiv și plin de entuziasm, ceea ce nu poate decât să mă bucure și să-mi confirme că, pe lângă a fi recunoscut ca oraș multicultural, Sighetul poate deveni și ecumenic. Le mulțumesc pe această cale tuturor pentru faptul că au răspuns invitației de a participa la întâlnirea de astăzi și pentru deschiderea pe care au manifestat-o față de activitățile ce vor avea loc în perioada sărbătorilor de iarnă în orașul nostru. Vom reveni cu un program detaliat zilele următoare”, a spus Vasile Moldovan, edilul din Sighetu Marmației.