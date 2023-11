Laura Maxim, de 9 ani pe piaţa marochinăriei, cu un brand de succes

Dintr-o jurnalistă carismatică, băimăreanca Laura Maxim a reuşit să se transforme într-o femeie de afaceri de succes. În urmă cu 9 ani a intrat timid pe piaţa marochinăriei, iar acum se poate mândri cu un brand de succes.

Pandemia este perioada în care afacerea Laurei Maxim a evoluat într-un mod uimitor. Atunci au început să curgă online, comenzile de genţi pentru care materia primă era adusă de la brandurile internaţionale. Genţile Laurei Ma­xim, din piele naturală, sunt create “în inima României”, la Se­beş, iar în Baia Mare, brandul are piaţă de desfacere. De aici pleacă spre clienţi, genţile solicitate. Cererile vin în principal din Bucureşti, dar şi din alte localităţi din ţară. De asemenea, sunt şi vedete naţionale care deţin în colecţiile lor, genţi create sub brandul Laurei Maxim. Creatoarea de genţi ne dezvăluie în următoarele rânduri şi cum trebuie asortate genţile, dar şi ce înseamnă să cumperi o geantă din piele naturală.

O afacere de succes, pornită timid

R: Ai reuşit să creezi un adevărat brand cu genţile tale. Cum a fost începutul?

L.M.: Povestea a început când am realizat că în România se produc genţi de damă pentru unele dintre cele mai mari branduri de renume mondial. Se produceau la acea vreme pentru Givenchy, Burberry etc. Mi-am dat seama că avem un adevărat potenţial şi că nu este exploatat la maximum de brandurile autohtone, cel puţin asta era percepţia mea cu privire la ce oferea piaţa internă la acel moment. Şi am zis: ok. Eu vreau să fac o geantă ca şi cele de la Frata. Neavând cunoştinţe în domeniu, la momentul respectiv credeam că pot să merg şi eu într-o făbricuţă şi cineva o să îmi facă şi mie 10-20 de genţi. Am început cu un mare expert în domeniul marochinăriei, domnul Puiu, care a fost modelist pentru Jean Paul Gaultier. Acum aproape 9 ani, când am început, el avea vreo 35 de ani de experienţă în domeniul marochinăriei şi astfel a fost uşor să implementăm nişte prototipuri şi nişte modele corect făcute. Din fericire, am avut acces şi la o materie primă provenită de la aceste mari branduri. Şi astfel am pătruns pe piaţă cu 5 produse pe săptămână care se vindeau ca pâinea caldă şi la care se făcea coadă de aşteptare, termenul era şi de o lună-două. Povestea a început în decembrie 2014. Anul acesta împlinim 9 ani.

R: Acum s-a extins foarte mult această afacere.

L.M.: Părinţii mei niciodată nu ar fi visat o astfel de carieră. Toată familia ne privea, pe mine şi pe soţul meu cu scepticism. Am reuşit în 2022 să deschidem Casa Laura Maxim, o casă veche, săsească pe care am cumpărat-o noi şi unde lucrează aproximativ 14-15 meşteşugari, cu utilaje, am încercat să aducem şi puţin modern pentru că la noi se lucrează totul manual şi atunci timpii de manoperă, de producţie sunt foarte mari. Genţile sunt realizate în inima României, la Sebeş, în judeţul Alba. Acolo avem toate cele patru ateliere care lucrează pentru noi. Cel propriu cu 14 angajaţi şi mai avem 3 ateliere partenere unde am crescut numărul de 1-2 artizani, într-unul sunt 3, în altul 5, doar într-unul am rămas la un artizan. În Baia Mare se întâmplă doar desfacere, aici avem depozitul de materii prime şi de produse finite. În Baia Mare se desfăşoară toată partea de întreţinere a site-ului, de marketing, de făcut colete, trimitere spre clienţi. Aici avem o echipă formată din 3 persoane.

“Pandemia, momentul exploziei afacerii”

R: Cum a fost pentru tine perioada de pandemie?

L.M.: Pentru noi totul se desfăşura online. În momentul în care a izbucnit pandemia şi mai precis perioada de lock­down eram în perioada de sustenabilitate cu un proiect european prin care nu am făcut altceva decât să achiziţionăm materii prime şi nişte utilaje pe care nu aveam cu cine să le folosim în Baia Mare, deoarece lipseau specialiştii. Aveam sustenabilitate încă vreo 7 luni şi nu se vânduse nimic de vreo 3 săptămâni. În acel moment, am realizat că trebuie să fac ceva, de exemplu nişte reduceri de preţ să pu­tem plăti doar dările la stat. Şi atunci a fost un boom maxim. Pentru noi, pandemia a fost momentul exploziei noastre. Acum 3 ani, brandul Laura Maxim a căpătat o altă dimensiune la nivel naţional.

R: Şi au început să curgă comenzile online…

L.M.: Foarte mult. În acel moment îl aveam doar pe domnul Puiu care şi acum lucrează pe partea de modelări. Între timp am mărit hala. Încet, în fiecare atelier am început să creştem numărul de artizani până când în 17 octombrie 2017 am deschis Casa Laura Maxim.

Vedete care au genţi de la Laura Maxim

R: De unde vin cele mai multe comenzi?

L.M.: Pe primul loc este Bucureşti, urmat la o distanţă considerabilă de Cluj. Urmează Timişoara, Arad, Oradea. Anul acesta am mai cum­părat o locaţie în Cluj, e aproape de noi. Până la urmă, noi rămânem o afacere locală, ardelenească. Au cumpărat de la noi şi vedete. Am avut cliente din rândul persoanelor publice. Ultima care a cumpărat a fost Geanina Ilieş. Pentru mine a fost o mare onoare că Andreea Esca şi fiica ei au acceptat genţi de la noi. Ele le-au purtat, le-au postat pe internet şi a fost o mare bucurie pentru mine. Ni se transmite că în fiecare colet livrat trimitem o emoţie extraordinară. Lucrăm manual toate produsele şi timpii de manoperă destul de lungi probabil reuşesc să transmită strădania, iubirea faţă de acest meşteşug, iubirea faţă de materia primă cu care lucrăm. Noi lucrăm doar cu piele naturală.

R: Care sunt culorile cel mai des folosite pentru genţile tale?

L.M.: Sunt clienţi care preferă nuanţele neutre: negru, gri, bej etc şi cei care sunt mai îndrăzneţi şi preferă să poarte o geantă care să îi scoată din anonimat la orice oră şi optează pentru galben, roşu, roz. Noi ne-am evidenţiat în România prin culoare. Producătorii care jucau pe această piaţă erau destul de clasici ca să nu zic trişti. Noi am venit cu o gamă de culori variată pe care au adaptat-o ulterior şi ceilalţi de pe piaţa românească.

Sfaturi pentru doamne şi domnişoare

R: Pentru sezonul toamnă-iarnă ce culori ne recomanzi la genţi?

L.M.: Am primit recent un catalog foarte frumos cu nuanţe neutre. Chiar vorbeam cu fetele că ne este bun până în ianuarie-februarie când schim­băm culorile. Din februarie începem cu pastelurile, iar în vară ajungem la culori vibrante. Vara mai jonglezi cu culorile, dar iarna noi ne orientăm spre culorile neutre. Dacă vorbim de o clientă care doreşte să achiziţioneze o geantă din piele naturală eu cred că ar trebui să cunoască unele caracteristici. Din păcate, multe persoane nu ştiu să se comporte cu aceste produse. Ele au sentimentul că dacă au o geantă de piele aceea va fi pentru totdeauna, se poate freca de suprafeţe. Întâlnim şi clienţi care nu ştiu să poarte un produs din piele naturală. Mai apoi vorbim de design, dimensiuni şi ce stil de viaţă ai, ce stil vestimentar ai ca să ţi se potrivească. Dar principalul aspect la care trebuie să ne raportăm atunci când cumpărăm o geantă Laura Maxim este dacă ştim, dacă am avut sau dacă vrem să învăţăm despre piele naturală.

R: Cum trebuie asortată geanta?

L.M.: Din punct de vedere stilistic, evit să dau sfaturi. Avem cliente care la o ţinută total neutră, anostă, asortează o geantă în culori tari sau avem cliente care vor să meargă în zona unde asortează geanta la o ţinută neutră. Eu evit în totalitate să îmi asortez geanta cu pantofii. Mi se pare un stereotip foarte ieşit din modă. Evit să îmi iau o geantă neagră dacă am pantofi negri sau să îmi iau geantă roşie dacă am pantofii roşii. Chiar i-am dus mamei mele o gentuţă roşie pentru că urma să meargă la un eveniment, la 40 de ani de la absolvirea facultăţii. Şi i-am dus o geantă roşie ca să i se asorteze cu pantofii, dar am evitat să intru în polemici pe această temă. Geanta trebuie asortată cu o eşarfă, cu o bluză sau uneori cu nimic. Poate să nu aibă legătură cu nimic.