Primarul Cătălin Cherecheș, condamnat definitiv la 5 ani de închisoare cu executare

Vineri, 24 noiembrie, primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș, a fost condamnat definitiv la 5 ani de închisoare cu executare pentru luare de mită. Magistrații de la Curtea de Apel Cluj au decis să păstreze sentința anterioară a Tribunalului Cluj, din februarie 2022. Instanța a dispus, de asemenea, majorarea perioadei în care nu mai poate ocupa funcții publice de la 4 la 5 ani.

“Admite apelul declarat de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Cluj împotriva Sentinței penale nr. 41/2022 din data de 24 februarie 2022, pronunțată de către Tribunalul Cluj în dosarul nr. 2537/117/2016, pe care o desființează în parte, sub aspectul temeiniciei acesteia, cu privire la durata pedepsei complementare aplicate inculpatului CC și rejudecând cauza în aceste limite: Majorează durata pedepsei complementare aplicate prin sentința apelată față de inculpatul CC, constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66, alin. 1, lit. a), b) și g) Cod penal (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, dreptul de a ocupa funcția de primar), de la 4 ani la 5 ani. Pedeapsa complementară se execută potrivit art. 68, alin. 1, lit. c) Cod Penal, respectiv după executarea pedepsei principale a închisorii, după grațierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripție a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiționate.

În temeiul art. 397, alin. (4) rap. la art. 2502 din Codul de procedură penală, Dispune menținerea sechestrului asigurător instituit prin ordonanța din data de 18.05.2016 emisă în dosarul nr. 256/P/2015 al D.N.A. – Serviciul Teritorial Cluj asupra: • autoturismului marca Porsche Cayenne, proprietatea inculpatului CC • terenului intravilan în suprafață de 74 mp și a terenului intravilan în cotă de 9/788 parte aferentă parcării, proprietatea inculpatului CC, până la concurența sumei de 65.000 lei și 5.000 euro, cu privire la care s-a dispus confiscarea specială.

Dispune ca sechestrul asigurător instituit prin ordonanța din data de 18.05.2016 emisă în dosarul nr. 256/P/2015 al D.N.A. – Serviciul Teritorial Cluj să garanteze și executarea cheltuielilor judiciare în cuantum de 57.000 lei (aferente fazelor de urmărire penală, judecata în primă instanță și judecata în apel). Menține în rest dispozițiile sentinței penale apelate care nu contravin prezentei decizii. 2. În temeiul art. 421, alin. 1, pct. 1 lit. b) Cod procedură penală, respinge ca nefondat apelul declarat de către inculpatul CC împotriva Sentinței penale nr. 41/2022 din data de 24 februarie 2022, pronunțată de către Tribunalul Cluj în dosar nr. 2537/117/2016. În baza art. 272 Cod procedură penală, stabilește în favoarea Baroului de Avocați Cluj suma de 942 lei, reprezentând onorariul cuvenit av. SO, în calitate de apărător desemnat din oficiu pentru apelantul-inculpat, sumă ce se avansează din Fondul Ministerului de Justiție. În temeiul art. 275, alin. 2, Cod procedură penală, obligă apelantul-inculpat la plata în favoarea Statului Român a sumei de 17.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare în apel. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare ocazionate de soluționarea Ministerului Public în apel vor rămâne în sarcina Satului Român. Definitivă. Pronunțată azi, data de 24 noiembrie 2023, prin punerea deciziei la dispoziția apelantului-inculpat și procurorului prin intermediul grefei Curții” – se arată în minuta instanței.

Potrivit deciziei instanței, din durata pedepsei de 5 ani ar urma să îi fie scăzută perioada de câteva luni în care a stat în arest, în 2016.

În februarie 2022, primarul Cătălin Cherecheș a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru luare de mită de către Tribunalul Cluj, decizia nefiind definitivă.

Avocatul lui Cherecheș: Mi-a spus că va respecta orice decizie se va lua

Avocatul lui Cătălin Cherecheș, Răzvan Doseanu, spune că primarul municipiului Baia Mare i-a spus, înaintea condamnării definitive, că va respecta orice decizie a instanței: “sper să nu fi plecat din țară”.

Întrebat, vineri, la Antena 3 CNN, dacă a vorbit cu Cătălin Cherecheș, avocatul a răspuns că ultima discuție au avut-o joi seară, când primarul i-a spus că va respecta orice decizie s-ar lua, cu toate că cei doi au luat în calcul și achitarea.

“Azi nu l-am sunat pe domnul Cherecheș, dar regula între noi doi era că domnul Cherecheș mă contacta întotdeauna când considera că avem ceva de discutat din punctul de vedere al strategiei de apărare” – a spus avocatul.

Întrebat dacă ia în calcul ca acesta să fi plecat din țară sau se ascunde și nu vrea să se predea, Răzvan Doseanu a spus: “sper să nu fie valabilă o astfel de ipoteză pentru că nu cred că este benefică nimănui”.

Primarul din Baia Mare a fost dat în urmărire generală de Poliția Română, pe numele lui existând un mandat de executare a pedepsei.