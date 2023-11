Cătălin Cherecheș a ieșit din țară sub identitatea unei rude

Primarul municipiului Baia Mare Cătălin Cherecheș, condamnat definitiv vineri la 5 ani de închisoare și dat în urmărire, a ieșit din țară vineri la ora 7.49, înainte de pronunțarea sentinței, prin punctul de frontieră Petea, sub identitatea unei rude, a anunțat sâmbătă chestorul de poliție Victor Ștefan Ivașcu, șeful Poliției de Frontieră. Un polițist de frontieră este cercetat, iar în cazul lui Cherecheș a fost sesizată unitatea de parchet competentă pentru trecerea frauduloasă a frontierei de stat și fals privind identitatea.

”Acesta a fost dat în urmărire națională la ora 10:21. Ulterior, la ora 18, a fost dat în urmărire internațională, mandat validat în sistemul de informații Schengen la ora 18:50, fiind emis un mandat european de arestare. Având în vedere informațiile potrivit cărora Cherecheș Cătălin ar fi ieșit din țară, am dispus în timp operativ constituirea unei echipe de verificare constituită din șefi ai structurilor din cadrul ITPF Sighetu Marmației, direct responsabili de situație. (…) În mod concret, au fost valorificate informațiile furnizate de IGPR prin intermediul IPJ Maramureș, sens în care au fost efectuate verificări în punctele de trecere a frontierei situate la granița cu Ungaria privind traficul autovehiculelor și al persoanelor pentru a identifica posibile mijloace de transport în care bărbatul căutat ar fi putut ieși din țară. (…) Din analiza tuturor datelor obținute s-au stabilit următoarele aspecte: Cherecheș Cătălin a ieșit din țară prin frontiera cu Ungaria, prin punctul de trecere Petea, la ora 7:49, folosind o altă identitate aparținând unei rude, o persoană de sex masculin” – a anunțat chestorul Victor Ștefan Ivașcu.

Conform datelor obținute, Cătălin Cherecheș se afla pe locul din dreapta șoferului, într-un autovehicul cu regim de taxi, atât șoferul, cât și pasagerul au prezentat cărți de identitate ro­mânești, iar cartea de identitate prezentată de Cătălin Cherecheș aparținea unei rude care nu locuiește în România.

Oficialul Poliției de frontieră a precizat că ”nu au putut fi preluate imagini concludente de pe camerele perimetrale ale punctului de trecere Petea, întrucât acestea nu surprind imagini cu controlul efectuat la tonetă, pe teritoriul maghiar și nu s-au putut distinge în mod clar și neechivoc persoanele din interior”.

Șeful Poliției de Frontieră a spus că polițistul de frontieră care a verificat actul de identitate al lui Cherecheș nu își explică cum nu și-a dat seama, în pofida asemănării dintre acesta și ruda al cărei act de identitate acesta l-a prezentat.

A fost declanșată cercetarea față de agentul de poliție de frontieră care a verificat documentele lui Cătălin Cherecheș fără a sesiza că aceasta are documente false.