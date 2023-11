Viceprimarul municipiului Baia Mare, Ioan Doru Dăncuș, cercetat penal

• Fals material în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, uzurpare de funcții, constituirea de grup infracțional organizat!

Viceprimarul municipiului Baia Mare Ioan Doru Dăncuș este cercetat penal pentru infracțiunile de fals material în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, uzurpare de funcții și constituirea de grup infracțional organizat.

În data de 23 noiembrie 2023, Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare a constituit dosarul penal nr. 5144/P/2023, ca răspuns la plângerea depusă de PNȚCD prin președintele partidului, Aurelian Pavelescu, și a dispus efectuarea de cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor amintite. Conform plângerii penale înaintate Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare, sunt îndeplinite condițiile săvârșirii infracțiunilor de fals material în înscrisuri oficiale (partidele sunt persoane juridice de drept public).

Ioan Doru Dăncuș nu îndeplinește funcțiile pe care și le arogă în înscrisurile pe care le semnează. Conducerea reală a partidului este consemnată în Registrul Partidelor Politice al Tribunalului București, potrivit legii. Conform RPP al Tribunalului București, Președintele PNȚCD este Aurelian Pavelescu, Prim-vicepreședinte al partidului este George Rizescu, Președinte CNC este Gheorghe Dinescu și Secretar general este Silviu-Ștefan Molnar, în urma înregistrării ultimului Congres de alegeri din 11.06.2022 prin mențiunea din 20.06.2022.

Făptuitorul Dăncuș Ioan Doru nu este consemnat în niciunul dintre cele două Registre, nu este înregistrat ca făcând parte din Organizația Națională, Organizația Județeană Maramureș și nici ca membru de partid. Organizația Maramureș nu există, dovada fiind nedepunerea documentelor financiare la AEP pentru anul 2022 și faptul că nu apare în Registrul fiscal AEP.

Ioan Doru Dăncuș și-a pierdut definitiv calitatea de membru al PNȚCD în data de 10 decembrie 2022 și, de asemenea, că există mai multe hotărâri definitive pronunțate în 2023, prin care instanțele judecătorești au stabilit irevocabil că Ioan Doru Dăncuș nu are calitatea de Președinte al CNC și nici de Președinte delegat al PNȚCD.