Nu încape nicio îndoială că mulți dintre cei care sunt trecuți pe liste electorale se văd deja demnitari europeni, sau parlamentari români, iar câțiva dintre cei puși în vorbe se văd și în scaunul de la Cotroceni. Cei din umbră, care construiesc scenarii, se joacă cu sufletul aspiranților. Care uită că diavolul a inventat sondajul de opinie. Și că mai este mult până departe. Dar liderii politici au pornit la întâlniri cu alegătorii pentru campania electorală de anul viitor. Unde se adună oameni este prezent și factorul politic. Că factorul poștal este pe cale de dispariție. Unii lideri ajung și la biserici, cu diferite pretexte civile. Când un lider este declarat Cetățean de onoare într-o comună ascunsă printre dealuri, în cuvintele de mulțumire ale liderilor se strecoară și ceva promisiuni. Că doar de asta au venit.

Recent, am fost martor la o discuție între mai mulți săteni. Care au fost la o întâlnire cu câțiva lideri de la județ. Un sătean mai aprig la vorbă îmi spune că este mirat cum aspiranții, care vor să conducă poporul, nu vorbesc pe înțeles. Cică unul mai mult tăcea, iar celălalt se împiedica în cuvinte. După plecarea oaspeților, sătenii s-au întrebat: oare ce au vrut să ne spună domnii? Și vezi cum peste aceste vremuri cu multe necunoscute plutește, ca o ceață, criza de comunicare. Pilda evocată mai sus, din păcate, nu este singulară. Această criză s-a cuibărit și în case mai mari. O găsim pretutindeni. În viața politică, unde întâlnim o gâlceavă epidermică, în viața socială, chiar în viața individuală.

Tot mai greu comunică om cu om, grup cu individ, suflet cu suflet, ori minte cu minte. Nu mă voi aventura să decupez din tratate sociologice și filosofice mentalități adunate prin vreme, care țin de psihologia poporului român. Pentru a cumpăni mai bine lumea în care trăim nu este rău să știm despre Școala monografică a lui Dimitrie Gusti, despre spațiul mioritic al lui Lucian Blaga, ori obștea devăl­mașă, studiată de Henri Stahl. Dar în cotidianul terestru nu operăm cu concepte ale cauzelor istorice, ci cu explicarea atitudinilor conjuncturale, imediate. Pe mine mă preocupă oferta liderilor, insuficient explicată, care duce la neîncredere. Un fel de nepăsare fricoasă, obsedantă, care alunecă în indiferență.

Acest traseu sufletesc l-au parcurs și sătenii mei în fața celor doi lideri. Unul mai mult tăcea, iar celălalt încurca vorbele. Pe bună dreptate, oamenii s-au întrebat: ce-au vrut să ne spună domnii? Această întrebare cu tâlc are ca laitmotiv tocmai neîncrederea și indiferența care definesc criza de comunicare. Oare sunt leacuri pentru a o vindeca? Tot de la oamenii aceia am aflat câteva remedii. Valabile de jos până sus. Pentru recăpătarea încrederii, primul pas, absolut necesar, este spunerea adevărului în dialogul cu oamenii și mai ales demontarea minciunii. Deși s-a făcut o legislație pentru privilegiați, această favoare nu se explică pentru cei mulți. De la sporul de praf, la sporul de antenă, la alte invenții de indemnizații și prime, se cheltuie sume mari de bani.

Sunt pentru demnitatea aprecierii muncii, dar atunci nu mai jeliți lipsa de bani. Că acei oameni din sat, și mulți ca ei, își dau seama că ei sunt trecuți cu vederea. Zadarnic le îndrugă aspiranții la putere vorbe goale, că ei au aceeași întrebare: oare ce au vrut să ne spună acești domni? Unii așteaptă alegerile, pentru a schimba în bine starea din țară. Dar ne punem întrebarea: pe mâna cui dăm puterea, chiar în mod democratic? Mi-am adus aminte de aceste versuri cu tâlc: „Dacă mâna-ți slabă, sceptrul ți-o apasă/ Altuia mai harnic, locul tău îl lasă!”