În Baia Mare, sute de copii implicați în proiectul „Școala așa cum ne place!”

Municipiul Baia Mare, Fundația Hope and Homes for Children România și Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Baia Mare au finalizat implementarea proiectului cu titlul “Școala așa cum ne place!”. Obiectivul general a fost îmbunătățirea accesului și participării la educație pentru 260 copiii din grupuri vulnerabile între 2 și 5 ani, 570 copii din grupuri vulnerabile între 6 și 16 ani, respectiv a 200 tineri/ adulți care nu și-au finalizat studiile obligatorii.

Printre principalele rezultate ale proiectului se află organizarea de cursuri în urma cărora 258 de cadre didactice din învățământul preuniversitar au dobândit competențe superioare în domeniul educației parentale și implicării părinților în actul educațional. De asemenea, au fost înregistrați 231 de participanți la programul de tip “A doua șansă” în urma cărora 202 copii/ tineri/ adulți au finalizat acest program, nivelul educațional fiind îmbunătățit.

Mai mult, 226 de tineri și adulți au beneficiat de sprijin financiar. Au fost acordate 1.227 tichete a câte 50 lei fiecare.

Pe durata derulării proiectului a fost desfășurat și programul “Școală după școală” și hrană caldă pentru 108 elevi cu vârste între 6 și 16 ani din grupuri vulnerabile, pe perioada a cinci semestre școlare și s-au organizat ateliere în domeniul artei (pictură, desen, muzică, engleză, TIC, sport) în urma cărora 565 elevi cu vârste între 6 și 16 ani au participat.

Totodată, au fost organizate tabere de vară, pe o durată de cinci zile, în perioada vacanței, în cadrul cărora au participat 703 de elevi cu vârste între 6 și 16 ani, iar 29 copii cu cerințe educaționale speciale au beneficiat de activități terapeutice/ de sprijin.

Alte rezultate ale proiectului: organizarea programului de parenting în urma căruia 575 părinți/ tutori au participat; organizarea programului de educație pentru sănătate la care au participat 570 de elevi cu vârste între 6 și 16 ani; acordarea de sprijin financiar pentru 664 de elevi cu vârste între 6 și 16, ținând cont de frecventarea școlii și implicarea părinților/tutorilor în actul educațional, sub forma a 281 de tichete (40 lei/ tichet); acordarea de sprijin material pentru 525 de elevi, cu vârste între 6 și 16; 434 de copii de vârsta antepreșcolară identificați și recrutați în cadrul proiectului; organizarea programului educațional complementar programului de grădiniță la care 116 copii de vârsta preșcolară au participat; trei spectacole pentru copii; patru acțiuni stradale; organizarea programului de parenting în urma căruia 297 de părinți/ tutori ai copiilor înscriși au participat și dintre aceștia 155 de părinți/ tutori au finalizat programul de parenting.

Perioada de implementare a proiectului a fost de 36 luni, între 2018 și 2023. Valoarea contractului de finanțare a depășit 9,2 milioane de lei.