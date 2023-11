Parcare cu 1000 de locuri, hoteluri, pârtie de schi cu tunel în premieră națională…

Cavnicul a construit pe ascuns în ultimii ani!!!

Ca să nu mai aibă de-a face cu nenumărate plângeri și piedici, edilul orașului Cavnic s-a abținut în a se lăuda cu realizările din ultima vreme. A constatat că pe măsură ce spunea ce realizează, creștea numărul de plângeri, oriunde, numai să fie făcute. Acum, ni s-a deschis și ne-a arătat ce se construiește în zona turistică și am fost, recunoaștem, surprinși.

“Uitați-vă cât s-a excavat aici, 6 metri, peste un milion și jumătate de euro numai în excavări. Noi am dat 4 hectare, ne-am căznit să scoatem din fond forestier. Trebuie s-o spun, nu ne-a susținut nimeni din ţara asta, ne-am luptat de capul nostru, am făcut parteneriate public privat. Dar în sezonul 2023 de iarnă vom oferi primele o mie de locuri de parcare turiștilor ce vin în zona schiabilă. Sigur, turiștii vor trebui să ne asculte, le-am pregătit parcări. Ba ca să nu meargă pe jos cu schiurile în spate, din parcare le-am făcut o cale de acces cu schiurile direct spre pârtii. În spate se construiește un complex cu 11 vile de lux, fac câte două pe an, și un hotel, plus o piscină suspendată, (se va vedea spre pârtii), cu apă termală. Sunt cabane de 5 stele. Avem acum 1.500 locuri de cazare, zic… s-a lucrat mult, trei pârtii noi de schi, din care una va fi unică în România, va avea două tuneluri subterane pentru teleschi și pârtie. La fel, s-a început construcția unui dino parc, unic în zonă, de aici vă duc să vedeți. Revin: de la 1.500 de locuri de cazare, eu zic că ajungem la 3.000 de locuri în următorii 5 ani. Și 3.000 de locuri de parcare, oricum ne oprim să vă mai arăt două parcări, private, făcute de proprietarii pârtiilor de schi. Eu zic că ce-a fost mai greu a trecut, am reușit scoaterea din fondul fores­tier. Dar da, am tăcut, pentru că publicitatea nu ne-a făcut bine, de această dată”, ne spune Vladimir Petruț, edilul Cavnicului.

Și da, am văzut după cum urmează: pârtii noi de schi, inclusiv cea cu tuneluri subterane, instalații noi de transport. Hoteluri în construcție inclusiv un șir de cabane ultramoderne la care plătești online și primești la intrare cheia cu un cod, nu te întâlnești cu nimeni, să te cazeze, intrarea e cu acel cod. Am văzut, spre marea noastră încântare, parcările, vă reamintim traficul îngrozitor pe ruta Budești-Cavnic pe timp de iarnă și mai ales în weekenduri. Cu drum blocat cam… ca pe ruta Baia Mare-Satu Nou de Jos la târgul auto. Salutăm pariul făcut de Cavnic pentru dezvoltarea majoră a turismului, inclusiv oferta de vară. Singura pată gri a fost, de sus, revederea acelei pârtii de schi “de Stat”, din programul Schi în Carpați, dacă vă amintiți vizitele doamnei ministru Udrea… din care s-a ales praful, culmea, inclusiv din dosarele penale ce-au urmat. Pista e schițată, e vizibilă și înzăpezită, culmea, spre vârfurile Cei Trei Apostoli. Pe de altă parte, vizibil, Cavnicul se descurcă și fără!